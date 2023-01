Παράξενα

Τρίκαλα: Ο “κλέφτης” ήταν η κόρη της

Ξεσήκωσε την Αστυνομία καταγγέλλοντας κλοπή και μάλιστα περιέγραψε και τον κλέφτη, μόνο που…

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε ένα τηλεφώνημα το βράδυ της Δευτέρας στα Τρίκαλα, όταν μια γυναίκα κατήγγειλε πως έπεσε θύμα κλοπής από έναν άντρα, ο οποίος έκλεψε το ποδήλατό της, από την αυλή του σπιτιού τους στο Φλαμούλι.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της ο δράστης πήρε το ποδήλατο και έφυγε μόλις τον αντιλήφθηκε και μάλιστα έδωσε και την περιγραφή του κλέφτη...

Η Αστυνομία έδωσε εντολή στα περιπολικά να αρχίσουν τις έρευνες, ώστε να εντοπίσουν τον κλέφτη πριν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Λίγο αργότερα όμως, η Αστυνομία δέχτηκε νέα κλήση, με την κυρία να τους ενημερώνει πως το ποδήλατο το είχε πάρει η κόρη της!!!

Πηγή: trikalanews.gr

