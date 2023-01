Υποψήφιος βουλευτής “πλήρωσε” για να πυροβολήσουν τα σπίτια αντιπάλων του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφαίρες έπληξαν το σπίτι της γερουσιάστριας Λίντα Λόπες, με τρεις να περνούν το παράθυρο του δωματίου της 10χρονης κόρης της.

Συνελήφθη ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται ότι πλήρωσε άνδρες για να πυροβολήσουν εναντίον των σπιτιών τεσσάρων πολιτικών των Δημοκρατικών.

Ο Σόλομον Πένα, 39 ετών, που δεν κατάφερε τελικά να εκλεγεί, κατηγορείται ότι πλήρωσε κάποιους για να πυροβολήσουν εναντίον των σπιτών δύο μελών της κομητείας και δύο βουλευτών της πολιτείας.

«Κατηγορείται για συνωμοσία» και ότι «πλήρωσε τέσσερις άλλους άνδρες για να πυροβολήσουν εναντίον των σπιτιών τεσσάρων πολιτικών των Δημοκρατικών», έγραψε στο Twitter ο Χάρολντ Μεντίνα επικεφαλής της αστυνομίας της Αλμπουκέρκι.

#SolomonPena, who lost the race for a House seat in the #US state, was arrested following a brief altercation with a SWAT squad at his residence in #NewMexico. https://t.co/rKQ21ygKpE