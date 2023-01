Υγεία - Περιβάλλον

Μεσολόγγι: πολύτεκνος ο δρομέας που πέθανε στο στάδιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην Αιτωλοακαρνανία για τον Βασίλη Ράπτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον στίβο του σταδίου του Μεσολογγίου.

Δύσκολο ήταν το ξημέρωμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου στο Μεσολόγγι όταν και έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του καθηγητή Ιταλικών, Βασίλη Ράπτη σε ηλικία 54 ετών.

Το άψυχο σώμα του βρέθηκε στο στίβο του σταδίου του ΔΑΚ Μεσολογγίου από οικείους του καθώς είχε καθυστερήσει να επιστρέψει.

Πιθανότατα είχε πάει να αθληθεί καθώς το τρέξιμο ήταν καθημερινή ασχολία του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Είχε σπουδάσει στη Μόντενα της Ιταλίας χημικός, αλλά τον κέρδισε η διδασκαλία της γλώσσας και επιστρέφοντας στον τόπο του άνοιξε φροντιστήριο που διατηρούσε ως σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Ήταν παντρεμένος και είχε τέσσερα παιδιά.

Ενας εκ των ιδρυτών του Συλλόγου Δρομέων Μεσολογγίου και φίλοι και γνωστοί τον χαρακτήριζαν έναν έμπειρο δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Ιδιαίτερα ενεργός και δραστήριος, αποτελεί απώλεια για την κοινωνία του Μεσολογγίου.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος - Βορίδης: μια προσφώνηση δεν δημιουργεί παλάτια (βίντεο)

Βόλος: Νεκρός “πουλούσε” αυτοκίνητα online