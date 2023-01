Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Το επεισόδιο της Τρίτης είναι απολαυστικό (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 επέστρεψε δυναμικά και μοιράζει μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, για να μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Αρίστος είναι μόνιμα αφηρημένος και αγχωμένος και παρόλο που διατείνεται ότι τον «πρήζουν» κάποιοι Ελληνοαμερικάνοι πελάτες, δεν τον πιστεύουν ούτε ο Γιάννης, που ξέρει την ιστορία με τον Λεωνίδα, ούτε η Μελίνα, που έχει λάβει μήνυμα από τον Λεωνίδα ότι θέλει να τη συναντήσει για να σώσει την αξιοπρέπεια της οικογένειάς της. Δεν μπορούν όμως να διανοηθούν ότι ο Αρίστος συναντάει κρυφά μια γυναίκα…

Ταυτόχρονα, η μέρα για τα εγκαίνια των βιολογικών προϊόντων την Περιστέρας στο μαγαζί του Παύλου πλησιάζει και αυτή, προς μεγάλο τρόμο της Λίλας και της Μελίνας, αποφασίζει να καλέσει και τις δυο της φίλες από την παλιά της γειτονιά!

Στο μεταξύ, στο σχολείο, ο Αλέξανδρος τραυματίζει επίτηδες την Τζοάν για να παραμερίσει τον Θάνο και να χορέψει αυτός με την Εριέττα… Και σαν να μην έφταναν αυτά, ενώ ο Γιάννης ψάχνει να βρει τρόπο να «ξεμπλέξει» τον Αρίστο, η Μελίνα δέχεται τελικά να συναντήσει τον Λεωνίδα…

Συντελεστές

Σενάριο : Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία : Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

ο Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos





