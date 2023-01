Αθλητικά

Μπάσκετ: Το πιο απίστευτο τρίποντο στην Ιστορία του αθλήματος (εικόνες)

Όσες φορές και να το επαναλάβει, ο Τιμ Λάμπρεχτ, φαντάζει απίθανο να ευστοχήσει και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.

Οι πάντες κάνουν λόγο για το πιο απίστευτο τρίποντο στην ιστορία του μπάσκετ και το πέτυχε ο Τιμ Λάμπρεχτ στη Λιθουανία.

Ο μπασκετμπολίστας της Νεβέζις είχε την τύχη με το μέρος του στο φινάλε της πρώτης περιόδου του αγώνα με την Πιένο, μιας και πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο κι εκείνη έπεσε στο καλάθι με ασύλληπτο τρόπο.

Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του ταμπλό, πήρε ύψος και έπεσε μέσα στο καλάθι, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γήπεδο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν το επιχειρήσει και πάλι, ακόμη και χίλιες φορές, μάλλον είναι αδύνατον να το επαναλάβει.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.

SHOT OF THE SEASON ALERT IN LITHUANIA ????



?? @betsafeLKL pic.twitter.com/NnHwV1JKb0

