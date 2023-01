Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μητέρα Καρολάιν: η Λυδία μίλησε με τον δολοφόνο της μαμάς της;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση του κοριτσιού με τους γονείς του πιλότου, το “κλείδωμα” μέσα στο αυτοκίνητο και η πρώτη φορά που η μικρούλα είπε την λέξη “μπαμπά”. Τι υποστηρίζει η μητέρα της άτυχης Καρολάιν Κράουτς.

Κατά των γονιών του δολοφόνου της κόρης της στρέφεται η Σούζαν, η μητέρα της δολοφονημένης Καρολάιν, που έχασε την ζωή της από τα χέρια του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Όπως μετέδωσε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η μητέρα της Καρολάιν καταγγέλλει παρατυπίες από την πλευρά των γονιών του φυλακισμένου πιλότου σε συνάντηση που είχαν με την εγγονή τους, μέσα στο σπίτι της μητέρας της Καρολάιν.

Όπως περιγράφει, βγήκε η ίδια για μια στιγμή από το δωμάτιο όπου βρισκόταν μαζί με τους γονείς του συζυγοκτόνου και την εγγονή τους και αμέσως μετά είδε ότι οι γονείς του πιλότου είχαν βγει από το σπίτι και είχαν κλειστεί στο αυτοκίνητο τους, ενώ επικρατούσε μεγάλη θερμοκρασία. Όταν τους ρώτησε γιατί έγινε αυτό της αποκρίθηκαν πως το είχε ζητήσει η μικρή.

Όπως περιγράφει η μητέρα της Καρολάιν, μετά από λίγη ώρα η Λυδία έλεγε «μπαμπά» για πρώτη φορά από την ημέρα που εκείνη έχει αναλάβει την γονική μέριμνα του παιδιού.

Χωρίς να δίνει πληροφορίες για άλλα στοιχεία και αποδείξεις, η Σούζαν Κράουτς υποστηρίζει πως «έτσι αντιλήφθηκα ότι έδωσαν το τηλέφωνο στην Λυδία για να μιλήσει με τον πατέρα της», εξηγώντας μεταξύ άλλων τους λόγους που, σύμφωνα με την ίδια, την ώθησαν στην απόφαση να μετακομίζει μαζί με το παιδί στις Φιλιππίνες.

Τι υποστηρίζει η μητέρα της Καρολάιν

«Αντίθετα με την θετική εικόνα που για κάποιους λόγους σκοπιμότητας από την πλευρά του δολοφόνου της κόρης μου, έχει διαρρεύσει γύρω από την «θετική-καλή» επαφή μου με τους γονείς του δολοφόνου του παιδιού μου, η επαφή αυτή είναι πολύ δύσκολη και συναισθηματικά ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι λόγοι είναι διάφοροι, όπως π.χ: η τάση των γονιών του Μπάμπη να δικαιολογήσουν την πράξη του γιου τους με εκφράσεις όπως: «και η Κάρολαιν τον χτύπαγε», καμιά αναφερόμενη «συγνώμη» εκ μέρους τους, αλλά και η προσπάθεια εξαπάτησης μου αφού προσπαθούν να φέρουν κρυφά από εμένα το παιδί σε επικοινωνία με τον πατέρα της.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα έλαβε χώρα ένα σοβαρό περιστατικό όταν οι γονείς του Μπάμπη χωρίς να ρωτήσουν εμένα, πήραν το παιδί και βγήκαν μαζί του έξω από το σπίτι, όταν τους άφησα για λίγο μόνους στο δωμάτιο με την Λυδία για να πάω στο δωμάτιο του συζύγου μου και πατέρα της Κάρολαιν, ο οποίος αντιμετώπιζε εκείνη την στιγμή αναπνευστικό πρόβλημα. Επιστρέφοντας στο δωμάτιο, που τους είχα αφήσει με την Λυδία, βρήκα τους γονείς του Μπάμπη να έχουν βγει από το σπίτι και να έχουν κλειστεί στο αυτοκίνητο τους με το παιδί, κάτω από μεγάλες θερμοκρασίες (39 βαθμοί υπό σκιάν), δικαιολογώντας την πράξη τους πως δήθεν «τους το ζήταγε το παιδί».

Επιστρέφοντας στο σπίτι με την Λυδία εγώ τους ρώτησα τι έκαναν στο αυτοκίνητο και εκείνοι, μου είπαν ότι τους ζήτησε το παιδί να πάνε, κάτι που φυσικά δεν συνέβη και μετά από λίγη ώρα η Λυδία έλεγε «μπαμπά», χωρίς μέχρι τότε να έχει ξαναπεί από την ημέρα που είχα εγώ την γονική της μέριμνα, έτσι αντιλήφθηκα ότι μέσα στο αυτοκίνητο όπου είχαν κλειστεί έδωσαν το τηλέφωνο στην Λυδία για να της μιλήσει ο δολοφόνος της μητέρας της».

Εν τω μεταξύ, ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας της Καρολάιν Κράουτς κατέθεσαν το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευέλπιδων, οι γονείς του πιλότου.

Οι γονείς του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν, ζητούν να αναλάβουν τη γονική μέριμνα της εγγονής τους Λυδίας και να έχουν περισσότερη επικοινωνία με το παιδί. Στην Ευελπίδων βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι γονείς του καθ' ομολογίαν δολοφόνου.

Η μητέρα της άτυχης Καρολάιν μετεγκαταστάθηκε πρόσφατα μαζί με την μικρή Λυδία στις Φιλιππίνες.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της Κάρολαιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μετά από τον ισχυρισμό ότι ο πιλότος εμπλεκόταν σε συμμορία ναρκωτικών και η Καρολάιν γνώριζε γι' αυτό και την σκότωσε, δήλωσε πριν λίγες μέρες πως η εγγονή του δεν θέλει να έχει σχέση με τους γονείς του δολοφόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Βόλος: Νεκρός “πουλούσε” αυτοκίνητα online

Μεσολόγγι: πολύτεκνος ο δρομέας που πέθανε στο στάδιο (εικόνες)