Life

“Το Πρωινό” - Χρήστος Μάστορας: Τα νεύρα στην πίστα, η σύντροφος και τα “γαλλικά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιον και γατί φανερά εκνευρισμένος ο τραγουδιστής είπε “Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;”, πριν απαιτήσει να φύγει η παρέα του από το νυχτερινό κέντρο.

Αποκλειστικές εικόνες και πληροφορίες για το περιστατικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος φανερά νευριασμένος, επιτέθηκε λεκτικά σε πελάτη του νυχτερινού μαγαζιού όπου εμφανίζεται με την Δέσποινα Βανδή μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην διάρκεια της εμφάνισής του επι σκηνής, ο τραγουδιστής διακόπτει το τραγούδι του και απευθυνόμενος σε κάποιον θαμώνα σε ένα από τα πρώτα τραπέζια, έχει καταγραφεί σε βίντεο να λέει «βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο; Δεν ντρέπεσαι λίγο;».

Ο Χρήστος Μάστορας συνέχισε το τραγούδι, φανερά οργισμένος, ωστόσο κάλεσε τον υπεύθυνο του μαγαζιού να διώξει την παρέα από το νυχτερινό κέντρο, λέγοντας μάλιστα ότι το τραπέζι είναι κερασμένο από τον ίδιο.



Όπως μετέδωσε ο Γρηγόρης Μπάκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η αιτία της οργής του Χρήστου Μάστορα ήταν ότι ο εν λόγω πελάτης του νυχτερινού κέντρου ενοχλούσε την αγαπημένη του τραγουδιστή, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Στο νυχτερινό κέντρο το ίδιο βράδυ βρισκόταν και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος πάντως είπε πως όσο εκείνος βρισκόταν στον χώρο δεν αντιλήφθηκε κάποια τέτοια σκηνή, ενώ εκμυστηρεύθηκε πως το επόμενο πρωί ο Χρήστος Μάστορας του εκμυστηρεύθηκε σε γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν ότι ήταν αναστατωμένος από κάτι που έγινε το προηγούμενο βράδυ στο μαγαζί, χωρίς όμως να του πει περισσότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μητέρα Καρολάιν: η Λυδία μίλησε με τον δολοφόνο της μαμάς της;

Μεσολόγγι: πολύτεκνος ο δρομέας που πέθανε στο στάδιο (εικόνες)

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες