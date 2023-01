Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Εξάρθρωση συμμορίας που έβρισκε τα θύματα της από αγγελίες!

Εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις της πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1.000.000 ευρώ η λεία τους. Πως εύρισκαν και πως εξαπατούσαν τα θύματα τους.

Σε παρουσίαση που έγινε το πρωί της Τρίτης, στη ΓΑΔΑ, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Δημήτρης Δάβαλος και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές στην Αττική, με το πρόσχημα της ενοικίασης ή αγοράς ακινήτων και αντικειμένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Δημήτριου Δάβαλου:

Η σημερινή παρουσίαση αφορά στην εξάρθρωση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, μίας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2022 ενέχεται σε τουλάχιστον 72 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, με λεία που ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, αντικείμενο της παράνομης δραστηριότητάς τους ήταν η διάπραξη κλοπών από οικίες στην Αττική χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη δήθεν επιθυμία τους για αγορά ή ενοικίαση ακινήτων (οικίες, διαμερίσματα, καταστήματα) ή άλλων αντικειμένων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχαν προβεί σε σχετική ανάρτηση αγγελιών στο διαδίκτυο.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής (13 Ιανουαρίου 2023), μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, από τα οποία τα 15 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι πρώτες συλλήψεις έλαβαν χώρα όταν μέλη της οργάνωσης ετοιμάζονταν να προβούν σε ακόμα μία κλοπή στην περιοχή της Πεύκης. Μάλιστα κατά τον χρόνο αυτό, συλληφθέν μέλος, δεν δίστασε να κινηθεί απειλητικά με το όχημα που οδηγούσε σε βάρος αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί όταν από την αναγκαστική πτώση του στο έδαφος, προκλήθηκε κάταγμα στο χέρι του.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που εμφανίζονται ως υποψήφιοι αγοραστές ή ενοικιαστές ή που επιχειρούν με διάφορα άλλα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία τους. Στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση να μην παραλείπουν να ενημερώνουν τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε αυτήν την ευρεία και δύσκολη επιχείρηση, για τον ζήλο και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών μέχρι και την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό μας και να επιστρέψει σύντομα κοντά μας στην καθημερινή μάχη που δίνουμε ενάντια σε κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, από πλήθος οικιών στην Αττική.

Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόστηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές, ενώ η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 15 κύρια και υποστηρικτικά μέλη της οργάνωσης και 1 ακόμη άτομο για υπόθαλψη εγκληματία. Σε βάρος των συλληφθέντων μελών της οργάνωσης, καθώς και σε βάρος επιπλέον 6 μελών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και τη νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ως προς τον τρόπο που δρούσαν, τα μέλη της οργάνωσης αρχικά εντόπιζαν διαδικτυακές αγγελίες σχετικά με την πώληση ή ενοικίαση ακινήτων ή άλλων αντικειμένων. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένα άτομα ενώ παράλληλα κατά την καθορισμένη ημερομηνία συνάντησης προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ότι το υποψήφιο θύμα τους θα ήταν μόνο στο σπίτι.

Ακολούθως εμφανίζονταν συνήθως ως ζευγάρι και σε συνδυασμό με την επαγγελματική κατάσταση που παρουσίαζαν, φρόντιζαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πωλητή ή ενοικιαστή, συζητώντας θέματα κοινωνικής φύσεως.

Στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα, απομόνωναν το θύμα συνήθως στο μπαλκόνι της οικίας, ώστε συνεργοί τους που ανέμεναν εξωτερικά να καταφέρουν να εισέλθουν σε αυτή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Με την ολοκλήρωση της πράξης τους και την αφαίρεση χρηματικών ποσών και αντικειμένων μεγάλης αξίας, φρόντιζαν για τη γρήγορη και ασφαλή διαφυγή τους, με μέλη της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένα και με τον ρόλο της επιτήρησης του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μεταξύ τους επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα καταχωρημένα σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών (αχυράνθρωποι), τα οποία άλλαζαν τακτικά ενώ συνομιλούσαν σε δική τους διάλεκτο.

Αναφορικά με το ποινικό παρελθόν των μελών της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία τους έχει απασχολήσει για συναφή αδικήματα τις αρχές, ενώ σε βάρος ορισμένων από αυτούς έχει σχηματιστεί στο παρελθόν πληθώρα δικογραφιών -πολλές εκ των οποίων κακουργηματικού χαρακτήρα- για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Επίσης, σε βάρος συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για κλοπή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 14 συνολικά οικίες σε Άνω Λιόσια, Κερατσίνι, Πειραιά και Καλλιθέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 αυτοκίνητα,

ζυγαριά και 13 νάιλον συσκευασίες με 17,3 γραμμάρια κάνναβης,

24 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

τραπεζικές κάρτες, κάρτες ΟΠΑΠ και Casino,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές,

565,5 ευρώ,

λυδία λίθος, χρυσά κοσμήματα και ρολόγια,

μπρασελέ με 6 χρυσές λίρες και

10 χρυσές λίρες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την εμπλοκή τους και σε επιπλέον περιπτώσεις συνεχίζονται.





