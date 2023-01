Life

Ο Αντώνης Κανάκης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ραντεβού σε νέα ημέρα και ώρα μας δίνει η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, που κάνει ποδαρικό με τον Αντώνη Κανάκη.

Νέο ραντεβού, κάθε Πέμπτη στις 23:30, έχουν οι τηλεθεατές με τον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στις 23:30, αμέσως μετά απο την πρεμιέρα του «Dragons’ Den», ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αντώνη Κανάκη.

Ο κορυφαίος παρουσιαστής αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας του «Ράδιο Αρβύλα», θυμάται το ξεκίνημά του από το πειρατικό ραδιόφωνο και εξηγεί γιατί αρνείται να «κατέβει» στην Αθήνα.

Ποιες στιγμές ξεχωρίζει από την πορεία του και πώς γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του;

Τι λέει για τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης και τι απαντά στο ερώτημα αν θα τον ενδιέφερε να μπει στην πολιτική.

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στις 23:30, ο Αντώνης Κανάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

