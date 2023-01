Πολιτική

Μητσοτάκης για Μεταναστευτικό: Θωρακίσαμε την Ελλάδα και την Ευρώπη

Ο Πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο Μεταναστευτικό, με αιχμές τόσο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και προς την Τουρκία.

Το μεταναστευτικό είναι ένα στοίχημα διαρκείας που απαιτεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ετοιμότητα, αλλά και ένα πεδίο παραγωγής μύθων και fake news, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα, «3 χρόνια Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - 3 χρόνια αποτελεσματική διαχείριση της Μεταναστευτικής Κρίσης», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε μια συνοπτική σύγκριση του κυβερνητικού έργου με την κατάσταση που παρέλαβε η ΝΔ το 2019, τόνισε ότι "θωρακίσαμε τη χώρα και την Ευρώπη" αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες από τους διακινητές.

Σημείωσε ότι άλλαξαν όλα στο μεταναστευτικό από το 2019 όταν "το διοικητικό χάος μέχρι το καλοκαίρι που παραλάβαμε, διαδέχθηκε ένα αποτελεσματικό υπουργείο, θωρακίσαμε τα σύνορα στον Έβρο που υψώθηκαν και εκεί που τάχα δεν υπήρχαν, στο Αιγαίο, ενώ τα αίσχη της Μόριας έγιναν σύγχρονες δομές".

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην απόφαση της κυβέρνησης την 1η Μαρτίου του 2020 να θωρακίσει τα σύνορά μας και να αποτρέψει "με κάθε μέσο την εργαλειοποίηση των ανθρώπων" ενώ όπως είπε, αυτή την επιτυχία την διασφάλισε και η ενότητα των πολιτών και ειδικά των ακριτών μας.

Προσέθεσε ότι έχει τεράστια σημασία ο καθορισμός των συνόρων μας ως ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, τονίζοντας ότι το 2020 βρέθηκαν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στα σύνορα του Έβρου για να εξετάσουν την κατάσταση. Σημείωσε ότι στη συνέχεια ακολούθησε "ένα πολύ σημαντικό έργο που αποτυπώνεται την καθημερινότητά μας" αναφέροντας ότι 17 χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στη χώρα μας το προηγούμενο έτος έναντι 900 χιλιάδων το 2015. Είπε ότι το 75% των παράνομων εισόδων στην ΕΕ επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ γινόταν από την Ελλάδα, έναντι μόνο του 5% τώρα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι "ανέπνευσαν τα νησιά μας" αφού όπως είπε από 40 χιλιάδες μετανάστες το 2019 σήμερα υπάρχουν 5 χιλιάδες.

"Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συνδυάζεται με παράλληλα μέτωπα" είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας την διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ στα 5 νησιά που φιλοξενούν δομές μεταναστών, καθώς και την χορήγηση πάνω από 100 εκ. ευρώ σε 40 δήμους. Είπε τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου από 200 χιλιάδες το 2019 μειώθηκαν σήμερα κάτω από 20 χιλιάδες, και τόνισε ότι η χώρα μας είναι πρωταγωνιστής στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, κρατά ασφαλή τα ευρωπαϊκά σύνορα, και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσων εισέρχονται, ενώ προσέθεσε: "Κάντε σύγκριση μεταξύ της αθλιότητας που υπήρχε στη Σάμο όπου αντί για 1.000 άτομα φιλοξενούσαν 7 χιλιάδες, σε σχέση με την υπερσύγχρονη δομή σήμερα". Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι "προτεραιότητα μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής" επισημαίνοντας ότι "το Λιμενικό έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το βυθό του Αιγαίου, εκεί που τους θέλουν οι συμμορίες της απέναντι όχθης". Αναφέρθηκε στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα τονίζοντας την ίδρυση ειδικής γραμματείας που βοήθησε στην επανένωση με τις οικογένειές τους πάνω από 1.580 προσφυγόπουλα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν χωρούν ετικέτες στην πολιτική για το μεταναστευτικό, προσθέτοντας ότι την ώρα που η Ελλάδα δεχόταν πιέσεις από την Τουρκία φιλοξένησε 1.000 ευάλωτες γυναίκες από Αφγανιστάν κάτι που δεν έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι.

Τέλος έδωσε έμφαση στον διαχωρισμό των ΜΚΟ λέγοντας "να δούμε και τη δράση ορισμένων ΜΚΟ όπου πρέπει να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Κάποιοι πρόσφατα έστησαν ανθελληνική πλεκτάνη με δήθεν θύματα σε ελληνικό έδαφος, με την ανύπαρκτη μικρή Μαρία που δήθεν πέθανε από τσίμπημα σκορπιού. Ενώ κάποιοι έξω ανασκεύασαν, εδώ δεν άρθρωσαν συγνώμη για τον διασυρμό της χώρας μας". Είπε ότι το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε πεδίο παραγωγής μύθων και fake news τα οποία εξάγονται, γράφονται εκτός χώρας και εισάγονται μετά, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα "ανατολικό φυλάκιο Ευρώπης αλλά και δημιουργική κυψέλη ενσωμάτωσης όσων επιθυμούν και δικαιούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα".

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους ένστολους των σωμάτων ασφαλείας που προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο και τα χερσαία στον Έβρο.

