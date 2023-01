Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Καθηλωτικό είναι το αποψινό επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" στον ΑΝΤ1.

Μια δυνατή ιστορία ξετυλίγει και πάλι το νήμα της για να μας παγιδεύσει στην καταιγιστική πλοκή της.

Οι «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκαν και συζητήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Απόψε στις 22:00 θα κόψουν και πάλι την ανάσα μας, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, ακόμα περισσότερα διλήμματα, ακόμα περισσότερα λάθη.

Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…

«Δεν θα τιμωρηθείς για τον θυμό σου, θα τιμωρηθείς από τον θυμό σου»

Βούδας

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Άγγελος έχει ξεκινήσει και όλοι βρίσκονται σε μεγάλη ένταση.

Ο Ανδρέας απαιτεί από τη Νατάσσα να αποκαλύψει στη Δανάη την αλήθεια, χωρίς να ξέρει ότι τους παρακολουθεί ο άντρας της, ο Βλάσσης.

Η Λίνα, μετά τη μεγάλη της νίκη στην κολύμβηση, θα λάβει ένα απειλητικό σημείωμα, το οποίο θα την οδηγήσει στα άκρα. Θα προλάβουν η Χρύσα και ο Νίκος να παρέμβουν;

Η Άννα και ο Δημήτρης προσπαθούν να προλάβουν τη Θάλεια πριν να είναι αργά για το παιδί της.

Ο Αλέκος κινδυνεύει να καταστραφεί και, σε μία ύστατη προσπάθεια να σώσει την καριέρα του, θα επισκεφτεί τον Άγγελο στη φυλακή. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης;

Ο Σταύρος ψάχνει την Κατερίνα, η οποία έχει εξαφανιστεί.

Ο Άγγελος παραλαμβάνει στη φυλακή ένα δέμα, το οποίο περίμενε με αγωνία. Ένα δέμα που θα ανατρέψει τις εξελίξεις για όλους...

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου , ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

η Ντίνα Μιχαηλίδου Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

