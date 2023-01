Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Μπαχτσελί: Ας τελειώσουμε αυτή τη δουλειά τον Μάιο

Μετά τον Ερντογάν, και ο Μπαχτσελί «έδειξε» εκλογές στην Τουρκία τον Μάιο.

Μετά τον Ερντογάν, και ο κυβερνητικός του εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί «έδειξε» εκλογές στην Τουρκία τον Μάιο.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε: «Δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόωρες εκλογές, αλλά ως επικαιροποίηση της ημερομηνίας των εκλογών.

Το να φοβάσαι την κάλπη και να αποφεύγεις τη βούληση του έθνους δεν ωφελεί κανέναν. Είναι καθήκον όλων μας να οργανώσουμε τις εκλογές σε εορταστική ατμόσφαιρα. Η κάλπη είναι πεδίο μάχης. Είναι η εκδήλωση της εθνικής βούλησης. Αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κάτι για να διστάζουν, είναι ευπρόσδεκτα. Ας οδηγήσουμε μαζί την Τουρκία μας στις εκλογές, μιλώντας, συζητώντας και συμφωνώντας. Ας τελειώσουμε αυτή τη δουλειά τον Μάιο. Ας δώσουμε τον λόγο στο έθνος μας», τόνισε ο Μπαχτσελί, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Για την αντιπολίτευση ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε πως «Η γλώσσα του Κιλιτσντάρογλου είναι η γλώσσα των Ελλήνων, η γλώσσα του φιδιού, η γλώσσα των εχθρών των Τούρκων».

