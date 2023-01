Πολιτική

Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα

Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.

Μήνυση εναντίον της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα για τα όσα υποστήριξε ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και την μεταφορά μαύρου χρήματος στον ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε ο Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί δικαστικά και για τα δημοσιεύματα που είχαν προαναγγείλει ότι δεν θα τολμήσει να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Παππάς έγραψε:

«Καλημέρα σας. Κατατέθηκε. Έρχονται και τα εξώδικα στους ανεμιστήρες».

Ο Νίκος Παππάς πριν από μερικές ημέρες είχε δηλώσει: «Η ψευδομάρτυρας γραμματέας του κ. Καλογρίτσα θα κληθεί για όσα είπε στο Ειδικό Δικαστήριο να αναμετρηθεί με την αλήθεια και την ελληνική Δικαιοσύνη, έπειτα από μήνυση που υποβάλλω εναντίον της. Ήταν λάσπη στον ανεμιστήρα και θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η απάντηση Καλογρίτσα

Σε ανακοίνωσή τους οι Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος αναφέρουν ότι “ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Χρήστου Καλογρίτσα μεταφέρουμε την ακόλουθη δήλωσή του.



« Εφόσον ο κ.Παππας, όπως ο ίδιος δήλωσε, κατέθεσε μήνυση κατά της κυρίας Διαμαντή είμαι αναγκασμένος να υπενθυμίσω μια χαρακτηριστική φράση από την κατάθεσή της: «Κακώς ο κ.Παππάς κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα. Θα έπρεπε να κατηγορηθεί και για κακούργημα». Τόσο επ’ αυτού όσο και επί άλλων θεμάτων η συνέχεια θα δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, αποκλειστικά με δική του ή δική τους ευθύνη»”.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Κατά παγκόσμια δικονομική πρωτοτυπία, ο κ. Παππάς υπέβαλε -κατά δήλωσή του- μήνυση κατά της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, κας Διαμαντή, αν και η ίδια δεν κατονομάζει τον ίδιο πουθενά και μιλούσε για μαύρες σακούλες που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα. Δεν θα ασχοληθούμε με την τύχη μιας μήνυσης, ωστόσο τα ερωτήματα είναι αμείλικτα για τον ίδιο τον κ. Τσίπρα:

Για ποιο λόγο δεν έχει μηνυθεί και συνεχίζει να μην μηνύεται ο κ. Καλογρίτσας, ο οποίος ισχυρίζεται τα ίδια από το 2016; Μήπως επειδή φοβούνται στον ΣΥΡΙΖΑ, όσα έχει να προσθέσει, όπως δηλώνει ο ίδιος, σε αυτά που έχει ήδη πει; Για ποιο λόγο δεν μηνύει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τη συγκεκριμένη μάρτυρα που κατέθεσε ενόρκως και επώνυμα στο Ειδικό Δικαστήριο ότι τσάντες με επταψήφια ποσά χρημάτων κατέληγαν στο κόμμα του και τον κ. Καλογρίτσα που λέει τα ίδια χρόνια τώρα; Πού πήγαιναν οι σακούλες με τα «μαύρα» χρήματα, που καταγγέλλεται στο Ειδικό Δικαστήριο, και όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα, ότι κατέληγαν σε στελέχη και ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος τις παραλάμβανε και πού τις διοχέτευε; Υπό ποιου την καθοδήγηση γίνονταν όλα αυτά».