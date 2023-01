Κόσμος

Δολοφονία Σολωμού Σολωμού: Πέθανε ο Τούρκος που με ένα νεύμα έδωσε την εντολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για το θάνατο του Κουντακτσί.





Ο Χασάν Κουντακτσί, ο Τούρκος στρατιωτικός που έδωσε με ένα νεύμα την εντολή για την δολοφονία του ήρωα, της Κύπρου Σολωμού Σολωμού στο οδόφραγμα της Δερύνειας, στις 14 Αυγούστου του 1996, πέθανε χθες (16.1.2023) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος αντιστράτηγος ε.α. άφησε την τελευταία του πνοή σε ιδιωτικό νοσοκομείο των κατεχομένων σε ηλικία 86 ετών. Ο Χασάν Κουντακτσί ήταν ο στρατιωτικός που με ένα μόνο νεύμα του έδωσε την εντολή της δολοφονίας του αγωνιστή και ήρωα της Κύπρου Σολομού Σολωμού.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην επικεφαλής του Τμήματος Ειδικού Πολέμου του κατοχικού στρατού, γνωστός με το παρατσούκλι “Ταμπουραλί Πασάς”, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το πρωί ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και διακομίστηκε στο νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή και εξέπνευσε το μεσημέρι.

Ο Χασάν Κουντακτσί είχε ομολογήσει με κυνικό τρόπο ότι έδωσε εντολή για τη στυγερή δολοφονία του Σολωμού Σολωμού στο οδόφραγμα της Δερύνειας, στις 14 Αυγούστου του 1996.Ο Τούρκος στρατηγός μάλιστα, είχε δηλώσει αμετανόητος για την εντολή του, που οδήγησε στον θάνατο τον Κύπριο ήρωα.





Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι πριν από τα επεισόδια είχε ήδη δώσει εντολές σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Αττίλα που συγκεντρώθηκαν στο οδόφραγμα της Δερύνειας, να μην περάσει κανένας Ελληνοκύπριος το συρματόπλεγμα που χώριζε την Κύπρο. Όταν ο Σολωμού επιχείρησε να κατεβάσει τη σημαία της κατοχής από τον ιστό, με ένα νεύμα του Κουντακτσί ο τουρκοκύπριος στρατιώτης εκτέλεσε με μια σφαίρα τον Σολωμού.

Το όνομα του είχε εμπλακεί πρόσφατα στην υπόθεση δολοφονίας του τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλί το 1996 στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου τότε διατελούσε ως επικεφαλής της «ειρηνευτικής δύναμης» του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα.





Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: επιστροφή με πρωτιά

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Χρυσή Αυγή - Κασιδιάρης: Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ για το “μπλόκο” στις εκλογές