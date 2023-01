Πολιτική

Δένδιας: η Ελλάδα φάρος σταθερότητας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από κρίσεις

Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια ενώπιον κυβερνητικών αξιωματούχων του Αγίου Μαρίνου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

«Τοποθετημένη σε μια περιοχή που περιβάλλεται από κρίσεις, η Ελλάδα έχει καταφέρει να γίνει φάρος σταθερότητας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του ενώπιον κυβερνητικών αξιωματούχων του Αγίου Μαρίνου στο Palazzo Pubblico κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τη Δευτέρα.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένες χώρες επιλέγουν τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας, αντί της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και σημείωσε: «Καταδικάζουμε, με τον πιο έντονο τρόπο, κάθε μορφή επιθετικότητας, χρήσης ή απειλής χρήσης βίας και ρητορικής επίθεσης από οποιαδήποτε χώρα».

Όπως ανέφερε, «ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Όντας το παλαιότερο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μου φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη: να προωθήσει τη σταθερότητα και την ευημερία στη γειτονιά μας και στην Ευρώπη».

Σημείωσε δε πως η Ελλάδα έχει αναπτύξει σταθερές μορφές συνεργασίας με ομοϊδεάτες εταίρους που μοιράζονται το όραμά της για διεθνείς σχέσεις βασισμένες σε αρχές. Ανέφερε δε πως ο Άγιος Μαρίνος είναι μια χώρα «πολύ κοντά στην Ελλάδα, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά, κυρίως, όσον αφορά τις κοινές μας αξίες: δημοκρατία, ισότητα, ελευθερία, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, γενικά ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

«Όλες αυτές είναι αξίες που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και καθοδηγούν την εξωτερική μας πολιτική», επεσήμανε.

«Οι σημερινές γόνιμες συζητήσεις μαρτυρούν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και την αμοιβαία βούληση να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», σημείωσε.

Ανέφερε δε πως το Μνημόνιο Συνεννόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις παρέχει το πλαίσιο για συστηματική ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ η διμερής συμφωνία για τον τουρισμό προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για συνεργασία σε έναν τομέα με οικονομική σημασία και για τις δύο χώρες μας.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη διμερή συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή «υποδειγματική», όπως «και τη δέσμευση να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς προκλήσεις».

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία υπενθυμίζει ότι οι αναθεωρητικές ατζέντες μπορούν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση και ένοπλες συγκρούσεις».

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τη χώρα για τη στήριξη στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2025-2026) και επεσήμανε πως προσβλέπει επίσης στην ενίσχυση των συνεργειών στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας.

«Η Ευρώπη και η Μεσόγειος Θάλασσα είναι το κοινό μας σπίτι. Η Ελλάδα υποστηρίζει απερίφραστα την ταχεία σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ του Αγίου Μαρίνου και της ΕΕ», σημείωσε.

Ο Νίκος Δένδιας παρασημοφορήθηκε με το Μεγάλο Σταυρό Έφιππου Τάγματος της Sant'Agata (Προστάτιδας Αγίου Μαρίνου), ενώ απηύθυνε πρόσκληση στον υπουργό Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου, Λούκα Μπεκάρι να επισκεφθεί την Ελλάδα το συντομότερο δυνατό.

