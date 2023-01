Κοινωνία

Θάνατος μικρής Μελίνας: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση

Αίτηση αναίρεσης στην υπόθεση της μικρής Μελίνας, μετά την τελευταία δικαστική εξέλιξη που αθώωνε τελεσίδικα την αναισθησιολόγο



Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου φέρεται να άσκησε αίτηση αναίρεσης μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου που συνεδρίασε τον περασμένο Νοέμβριο και απάλλαξε την αναισθησιολόγο που κατηγορείτο για το θάνατο της μικρής Μελίνας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ύστερα από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στις 29 Δεκεμβρίου του 2015.

Κατά συνέπεια το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κρίνει την τύχη της υπόθεσης του θανάτου της Μελίνας Παρασκάκη, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην αναίρεσή της επισημαίνει ότι ήταν πλήρης και εμπεριστατωμένη, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η ποινική νομοθεσία, η έφεση του εισαγγελέα Κρήτης κατά της πρωτόδικης απόφασης και το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης που την απέρριψε προέβη σε υπέρβαση εξουσίας.

