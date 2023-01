Κόσμος

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Ποιο ήταν για χρόνια το κρησφύγετο του Ντενάρο. Τι βρέθηκε στο εξωτερικό του.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, στο κρησφύγετο του αρχηγού της μαφίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Παλέρμο, μεταξύ των άλλων κατασχέθηκαν ακριβά ρολόγια, κουστούμια γνωστών οίκων μόδας, προφυλακτικά αλλά και κουτιά του φαρμακευτικού σκευάσματος Βιάγκρα.

Παράλληλα, όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, κατασχέθηκαν μία ατζέντα και δύο κινητά, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τους ανακριτές.

Το κρησφύγετο είναι ένα διαμέρισμα στο χωριό Καμπομπέλο της Σικελίας, όπου όμως όλοι δηλώνουν πως δεν συνάντησαν ποτέ τον Μεσσίνα Ντενάρο.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο αρχιμαφιόζος χρησιμοποίησε τα στοιχεία ενός κατοίκου της περιοχής, ονόματι Αντρέα Μποναφέντε, τόσο για να κάνει τις θεραπείες κατά του καρκίνου στο κόλον από τον οποίο διαγνώσθηκε πριν από δύο χρόνια, όσο και για τις διαδικασίες ενοικίασης του σπιτιού.

Οι εισαγγελείς τις ώρες αυτές ανακρίνουν τον Αντρέα Μποναφέντε, ο οποίος φαίνεται να παραδέχθηκε, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, ότι προσέφερε κάλυψη και βοήθεια στον αρχηγό της Κόζα Νόστρα.

