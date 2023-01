Πολιτική

“Χάου Του”: Το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την φοιτητική ζώη (βίντεο)

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα και το 5ο κατά σειρά βίντεο "Χάου Του" για την τριτοβάθμια εκπαιδευση. Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου.

Το νέο βίντεο της νεανικής καμπάνιας «Χάου Του», του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την φοιτητική ζωή, παρουσίασε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

«Θες να κάνεις τη φοιτητική ζωή που σου αξίζει; Κι εμείς το θέλουμε για σένα» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το θέμα εξηγεί περαιτέρω η Κουμουνδούρου είναι «η συνολική πολιτική Μητσοτάκη την οποία θεωρεί πεδίο συνάντησης των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών με τις ακραία δεξιές αντιλήψεις. Η συνάντηση της αντίληψης που θέλει να μετατρέψει την Παιδεία από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και τις δημοκρατικές κατακτήσεις σε πεδίο αυταρχισμού. Από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που αφήνει δεκάδες χιλιάδες νέους εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάνει πλάτες στα μεγάλα συμφέροντα των ιδιωτικών κολεγίων μέχρι την Πανεπιστημιακή Αστυνομία το δόγμα Μητσοτάκη για την Παιδεία είναι ο διαρκής περιορισμός της νεολαίας ως τη βασική δύναμη που αναδύεται. Όλα για το κέρδος των πάρα πολύ λίγων και για τις αναχρονιστικές αντιλήψεις υπερσυντηρητικών ακροατηρίων».

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που επαναφέρει με αφορμή την καμπάνια είναι ότι «η νεολαία βρίσκεται στο στόχαστρο των κυβερνητικών πολιτικών και της κυρίαρχης ρητορικής με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης, όπως επίσης για τη λαϊκή και μεσαία ελληνική οικογένεια για την οποία η δημόσια - δωρεάν - δημοκρατική και άρα δίκαιη Παιδεία αποτελεί τον ένα και μοναδικό θεσμό κοινωνικής κινητικότητας. Ταπεινώνεται η ίδια η νεότητα, όταν κάποιος δεν μπορεί να οραματιστεί εξαιτίας των ταξικών αποκλεισμών και των αντιδημοκρατικών φραγμών το μέλλον που δικαιούται. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ανάπτυξη και το επίπεδο της Παιδείας μιας χώρας είναι ένας από τους μετρήσιμους δείκτες».

Ακολούθως καταθέτει τις δικές του προτάσεις που όπως λέει «συνιστούν ένα ολιστικό σχέδιο για την δημόσια παιδεία και βρίσκονται στον αντίποδα όλων των αναχρονιστικών αντιμεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και περιλαμβάνει:

Καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

20.000 διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέσπιση ρήτρας αυτόματης πρόσληψης.

Σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Διπλασιασμός της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια και του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε βάθος τετραετίας. Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα.

Επαναφορά του συστήματος εισαγωγής των «πράσινων» και «κόκκινων» σχολών με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πανεπιστήμιο.

Επαναφορά λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών.

Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης.

Κατάργηση αντιεκπαιδευτικών νόμων ΝΔ, ΕΒΕ και πανεπιστημιακής αστυνομίας».





Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου πραγματοποίησε δηλώσεις για την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το νέο video του ΣΥΡΙΖΑ.





Αναλυτικά η δήλωση:

"Αλήθεια τώρα; Ο κ. Τσίπρας ειλικρινά νομίζει πως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό οποιουδήποτε ανθρώπου για τα Πανεπιστήμιά μας είναι ότι η «αστυνομία μπαίνει και δέρνει»; Πόσο ανεύθυνος, πόσο ξύλινος, πόσο αλλού. Τα Πανεπιστήμιά μας είναι χώρος γνώσης και έρευνας. Είναι δρόμος προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες προκοπής για όλους. Για όλους, εκτός από τις συμμορίες με τις βαριοπούλες, οι οποίες σπάζουν βιβλιοθήκες και χρησιμοποιούν τις φοιτητικές εστίες σαν γιάφκες." Ανακοίνωση εξέδωσε με αιχμές και το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία αναφέρει: "Το spot του ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξηγεί γιατί οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αποκαλύπτει, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο αποτυχημένο κυβερνητικό του παρελθόν. Θέλει και πάλι εστίες ανομίας στα ΑΕΙ. Θέλει να καταργήσει τις αλλαγές που άνοιξαν νέους ορίζοντες στους φοιτητές μας. Θέλει εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, αδιαφορώντας για το μέλλον νέων ανθρώπων που γνωρίζει οτι δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ. Με αυξημένη χρηματοδότηση, αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, περισσότερη αυτονομία, ενίσχυση της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, διπλά πτυχία, εσωτερικό Erasmus, 50% έως 100% αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγης, τα πανεπιστήμια μας προχωρούν μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πίσω." «Αλέξη όχι άλλα ψέματα» αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτηση του στα social media, με την οποία απαντά σε ανάρτηση με βίντεο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, με θέμα την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός αναφέρει: «Είναι δίκαιο η φοιτητική εστία που χρειάζεσαι για την στέγαση σου και να μπορέσεις να σπουδάσεις να μετατρέπεται σε άντρο βίας και ναρκωτικών. Είναι άδικο όταν η αστυνομία απελευθερώνει αυτό τον χώρο και τον ξαναδίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα ; Αλέξη όχι άλλα ψέματα».