Ρόδος: Εξαφάνιση 44χρονης μητέρας - Βρέθηκε το ΙΧ της (εικόνες)

Τα ίχνη της 44χρονης μητέρας, εξαφανίστηκαν από το πρωί της Δευτέρας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ρόδου μετά την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας, από τη Δευτέρα.

Στην περιοχή Νιόγλια, σε ερημικό δρόμο της Μαλώνας, βρέθηκε ντελαπαρισμένο το ΙΧ αυτοκίνητο της 44χρονης μητέρας Ελένης Ευθυμίου η οποία αγνοείται από χθες.

Το αυτοκίνητο, χρώματος ασημί, μάρκας Τoyota Yaris με αριθμό ΡΟΡ 9414, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς μοναστήρι, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να υπάρχει κανένα στίγμα για την αγνοούμενη μητέρα.

Η 44χρονη, μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, έφυγε χθες το πρωί της Δευτέρας από το σπιτι της και δεν επέστρεψε. Το βράδυ ο σύζυγός της ενημέρωσε την Αστυνομία για την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με πληροφορίες η 44χρονη μητέρα, που εργάζεται ως υπάλληλος σε super market, επί της λεωφόρου Ρόδου- Καλλιθέας, έχει ξαναφύγει στο παρελθόν από το σπίτι της αλλα όχι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ηδη η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου έχει τεθεί σε συναγερμό για τον εντοπισμό της καθώς όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία για την 44χρονη μητέρα, κορυφώνεται.

