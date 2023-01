Υγεία - Περιβάλλον

Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η 20χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη επέκταση του λιγνιτωρυχείου στη Γερμανία.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση επί «αρκετές ώρες» νωρίτερα σήμερα, μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις για την επέκταση λιγνιτωρυχείου στην κοινότητα Λούτσερατ της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Απομακρύνθηκαν με όχημα της αστυνομίας, έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, είπε στο AFP εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η κράτησή τους διήρκεσε «αρκετές ώρες».

Σε σχετικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται η 20χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ, ντυμένη στα μαύρα, να απομακρύνεται συνοδεία αστυνομικών από το σημείο των διαδηλώσεων.

Η σουηδή ακτιβίστρια βρίσκεται από την Παρασκευή στο πλευρό των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την κατεδάφιση οικισμού με σκοπό την επέκταση του λιγνιτωρυχείου στην περιοχή.

Χιλιάδες διαδηλωτές αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της αστυνομίας και παραμένουν στις θέσεις τους. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν σήμερα με καταλήψεις σιδηροδρομικών γραμμών και αποκλεισμούς δρόμων.

Το λιγνιτωρυχείο, που ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό RWE, βρίσκεται μεταξύ της Κολωνίας και του Ντίσελντορφ. Η παράταση της λειτουργίας του κρίθηκε απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας, προκειμένου να αντισταθμιστεί η διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Από την πλευρά τους, οι ακτιβιστές καταγγέλλουν την «αθέτηση των δεσμεύσεων» της γερμανικής κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

