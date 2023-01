Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις - Έκτακτες κρίσεις: Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στην πρώτη του συνεδρίαση.



Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), πραγματοποιήθηκε, σήμερα,στην αίθουσα συνεδριάσεων «Στρατάρχου Αλ. Παπάγου».

Το ΣΑΓΕ συνεδρίασε με τη νέα του σύνθεση, δηλαδή, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, για να προβεί σε έκτακτες κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε, πριν την έναρξη του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε αγιασμός.

Στο Στρατό Ξηράς, το ΣΑΓΕ έκρινε «διατηρητέους» τον αντιστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσιο,τον αντιστράτηγο (ΔΒ) Χούπη Δημήτριο, τον αντιστράτηγο (ΠΖ) Τσιόπλο Ιωάννη, τον αντιστράτηγο (ΤΘ) Κωστίδη Γεώργιο,τον αντιστράτηγο (ΠΖ) Κωνσταντάκο Δημόκριτο και τον αντιστράτηγο (ΠΖ) Κωστάκογλου Σωτήριο και ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον αντιστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο.

Στο Πολεμικό Ναυτικό έκρινε «διατηρητέο» τον αντιναύαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ ενώ στην Πολεμική Αεροπορία, «διατηρητέους» τον αντιπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο και τον αντιπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο και «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τον αντιπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο και τον αντιπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο.

Ποιοι προάγονται

Στο Στρατό Ξηράς προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους υποστράτηγο (ΠΒ) Αλφαντάκη Σπυρίδων, υποστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα, υποστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο, υποστράτηγο (ΠΖ) Καπραβέλο Πάρι, ενώ έκρινε ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους», τους υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζηγεωργίου Γεώργιο, υποστράτηγο (ΔΒ) Τσιρίδη Κωνσταντίνο, υποστράτηγο (ΠZ) Γούναρη Κωνσταντίνο, υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλάκη Ιωάννη και υποστράτηγο (ΠΖ) Αλεξιάδη Αναστάσιο.

Στο Πολεμικό Ναυτικό προήγαγε στο βαθμό του αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο - Ελευθέριο ΠΝ και υποναύαρχο Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ, ενώ έκρινε ως «ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του», τον υποναύαρχο Καμπουράκη Γεώργιο ΠΝ.

Στην Πολεμική Αεροπορία προήγαγε στο βαθμό του αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους υποπτέραρχο (Ι) Κυριάκου Γεώργιο, υποπτέραρχο (Ι) Γρηγοριάδη Δημοσθένη, ενώ έκρινε ως «ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του», τον υποπτέραρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο.

