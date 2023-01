Αθλητικά

Θάνατος Βιάλι - Μπάτζιο: Όλοι παίρναμε ουσίες, πρέπει να το διερευνήσουμε

Ο Ντίνο Μπάτζιο μίλησε για το μεγάλο θέμα του ντόπινγκ και τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στο παρελθόν.



Ο παλαίμαχος Ιταλός διεθνής ποδοσφαιριστής Ντίνο Μπάτζιο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Tutti in campo», που μεταδόθηκε από το TV7. Μεταξύ άλλων ο Μπάτζιο θυμήθηκε τον Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος πέθανε πρόσφατα μετά από μακρά ασθένεια.

«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τον Τζανλούκα, ήταν άνθρωπος των αποδυτηρίων και ήθελε να βοηθήσει τους νέους να εξελιχθούν. Ήμουν στην ομάδα μαζί του (Γιουβέντους) όταν ήμουν 21 ετών και πάντα έλεγε έναν καλό λόγο για εμάς», ανέφερε.

Ωστόσο, ο πρώην αμυντικός μέσος με τη μεγάλη καριέρα σε -μεταξύ άλλων- Τορίνο, Γιουβέντους και Λάτσιο δήλωσε ανήσυχος, υπενθυμίζοντας τους συναδέλφους του που δεν βρίσκονται πια εν ζωή.

«Πρέπει να πάμε λίγο πίσω σε αυτά που πήραμε εκείνη την περίοδο. Θα πρέπει να ερευνήσουμε λίγο τις ουσίες που ελήφθησαν εκείνες τις περιόδους. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι αυτό το κάτι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Πάντα υπήρχε ντόπινγκ, ωστόσο περίεργα πράγματα δεν ελήφθησαν ποτέ γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που πρέπει να κρατήσεις. Όμως, με την πάροδο του χρόνου πρέπει να δούμε αν ορισμένα συμπληρώματα είναι καλά ή όχι».

Ο 60 φορές διεθνής (7 γκολ) με τη «σκουάντρα ατζούρα» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: «Συμβαίνει σε πάρα πολλούς παίκτες, ακόμα και στο παρελθόν. Ήταν τα χρόνια που υπήρχε το ντόπινγκ. Δεν έπαιρνες περίεργα πράγματα, έπαιρνες κανονικά πράγματα. Πρέπει όμως να δεις με τον καιρό αν μπορείς να τα αποβάλεις ή παραμένουν στον οργανισμό σου».

Ο Ντίνο Μπάτζιο έθεσε επίσης άλλη μια παράμετρο: «Επίσης, πολλοί μίλησαν για το γρασίδι των γηπέδων, με τα προϊόντα για την περιποίησή του που προκαλούσαν προβλήματα. Είναι λοιπόν ανάγκη να το δούμε και αυτό».

