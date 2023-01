Παράξενα

Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Έφυγε από την ζωή η γυναίκα που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο.



Η αδελφή Αντρέ - κατά κόσμον Λουσίλ Ραντόν - η Γαλλίδα μοναχή που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο, απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 118 ετών, όπως ανακοίνωσε ο οίκος ευγηρίας στον οποίο φιλοξενούνταν, στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας.

Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1904. Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και είχε χάσει την όρασή της.

«Λένε ότι η εργασία σκοτώνει. Εμένα η εργασία με κράτησε στη ζωή. Εργαζόμουν μέχρι τα 108 χρόνια μου», είχε δηλώσει το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο προτού γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της, κατάφερε να νικήσει την Covid-19.

