Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων

Μετ΄ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Aπαγορευτικό απόπλου ισχύει σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Επίσης, απαγορευτικό απόπλου ισχύει και για τα πλοία που κάνουν τα δρομολόγια Νέα Στύρα–Αγία Μαρίνα και Σαλαμίνα–Νέα Πέραμος.

Τα μόνα πλοία που θα πλεύσουν σήμερα είναι τα κλειστού τύπου με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

