Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη

Σύμφωνα με την δικηγόρο της, η 47χρονη έχει ομολογήσει μόνο τη συμμετοχή της στην αυτοκτονία του 50χρονου που βρέθηκε απαγχονισμένος.

Η Κατερίνα Τσιώνα που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της 47χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο του 50χρονου που βρέθηκε απαγχονισμένος στο διαμέρισμα του στο Μοσχάτο, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και διευκρίνισε ότι η πελάτης της αρνείται την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αποδέχεται μόνο τη συμμετοχή της στην αυτοκτονία του 50χρονου.

Όπως τόνισε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εξαπατήθηκαν από τον 50χρονο και η ίδια έχει στην κατοχή της τουλάχιστον 20 ονόματα, όπως επίσης και 1 βίντεο στο οποίο αγανακτισμένοι πελάτες του, του ζητάνε σε έντονο ύφος τα χρήματα τα οποία του είχαν εμπιστευτεί.

Η κυρία Τσιώνα, υπογράμμισε ότι όλα τα μέχρι στιγμής ευρήματα των Αρχών, επιβεβαιώνουν όσα ισχυρίστηκε η πελάτης της στην ομολογία της.

Ερωτηθείς για την μαρτυρία που την φέρει να ψάχνει το σπίτι του 50χρονου ρωτώντας γείτονες και να φωνάζει «θα τον σκοτώσω τον π….. πάρτε τηλέφωνο στην αστυνομία», απάντησε ότι δεν το γνωρίζει, αλλά δεν θεωρεί απίθανο πάνω στην ένταση της στιγμής και την ψυχολογική της φόρτιση να είπε κάτι τέτοιο.

