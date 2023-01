Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς μπορούν και χωρίς τον Greek Freak

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά ο Χόλιντεϊ φόρεσε … τα παπούτσια του και οδήγησε τα «ελάφια» στην νίκη επί των Ράπτορς.

Το Μιλγουόκι απέδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι ότι έχει... βάθος. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι, οι Μπακς επικράτησαν με 130-122 των Ράπτορς κι έφτασαν τις 29 νίκες στο πρωτάθλημα του NBA.

Τα «ελάφια» είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζρου Χόλιντεϊ που σημείωσε (με 11/16 δίποντα και 5/10 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 7 ασίσε σε 35'20'' συμμετοχής, Πολύ καλή εμφάνιση από τον Γκρέισον Άλεν με 25 πόντους και 4/5 τρίποντα, την ώρα που ο Μπόμπι Πόρτις (10 πόντοι, 12 ριμπάουντ) σημείωσε ακόμη ένα νταμπλ νταμπλ φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποβλήθηκε ο Μπρουκ Λόπεζ μετά από καυγά με Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ-Ανουνόμπι.

Με τον Τζοέλ Εμπίντ να σημειώνει 41 πόντους οι Σίξερς επικράτησαν με 120-10 των Κλίπερς. Ο σταρ της Φιλαδέλφεια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κάλυψε την κακή εμφάνιση του Χάρντεν που σημείωσε μόλις 6 πόντους.

Οι Τομπάιας Χάρις (20 πόντοι, 6 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 8/12 σουτ) και Ταιρίς Μάξει (22 πόντοι, 7/12 σουτ) βοήθησαν σημαντικά την ομάδα της Φιλαδέλφεια, ενώ, στην αντίθετη μεριά, πάλεψε ο Καουάι Λέοναρντ με 27 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι - Τορόντο 130-122

Σαν Αντόνιο - Μπρούκλιν 106-98

Ντένβερ - Πόρτλαντ 122-113

ΛΑ Κλίπερς - Φιλαδέλφεια 110-120

