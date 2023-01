Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ραμόν έρχεται… στο λιμάνι!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ έγκυρων αθλητικών ΜΜΕ, ο αριστερός μπακ της Φλαμένγκο έρχεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις επαφές για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Φλαμένγκο, Ραμόν.

Μάλιστα ρεπορτάζ των ΜΜΕ υποστηρίζουν πως έχει επέλθει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ομάδα του Πειραιά μετά την απόκτηση του Ρόντινεϊ για το δεξί άκρο της άμυνας, στράφηκε ξανά στη Βραζιλία και στη λαοφιλή ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο για να καλύψει και τη θέση στα αριστερά.

Έτσι ήρθε σε συμφωνία με τον 21χρονο Βραζιλιάνο αριστερό μπακ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας και να τεθεί στην διάθεση του Μίτσελ.

