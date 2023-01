Life

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ποιος “γαλαζοαίματος” βρήκε ακριβή τη “Μεγάλη Βρετανία”

Εικόνες από το δείπνο που παρέθεσε η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μετά την κηδεία, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος, μετά το δούκα του Λουξεμβούργου "άφησε" το δωμάτιο στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" και μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο "Athens Plaza", καθώς - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό" αλλά και το πρωτόκολλο της συγκερκιμένης βασιλικής οικογένειας - η τιμή ξεπερνούσε τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει ο πρίγκιπας Αλβέρτος εκτός Μονακό.

Το ίδιο συνέβη και με τη βασιλική αποστολή του Λουξεμβούργου, παρότι μετέβη στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" για τη διαμονή της με την άφιξή της, στη συνέχεια έφυγε.

Ο λόγος ήταν πως η τιμή τής διαμονής τούς φάνηκε ακριβή.

Δε διευκρινίζεται αν στην αποστολή περιλαμβανόταν ο μέγας δούκας του Λουξεμβούργου ούτε ποιο κατάλυμα επέλεξε η συγκεκριμένη βασιλική αποστολή.

Εικόνες από το δείπνο που παρέθεσε η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μετά την κηδεία, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το «Πρωινό» το πρωί της Τετάρτης πρόβαλε ένα βίντεο στην εκπομπή στο οποίο φαίνεται ο χώρος και ορισμένοι «γαλαζοαίματοι» καλεσμένοι.

Στο βίντεο, που είναι τραβηγμένο από τον Γιώργο Ντάβλα, φαίνεται η αίθουσα του ξενοδοχείου, «Μεγάλη Βρετανία» και τα εγγόνια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να κάθονται σε ένα από τα πολλά στρογγυλά τραπέζια του Ballroom. Οι καλεσμένοι μπορούσαν σύμφωνα με το «Πρωινό» να σερβιριστούν το φαγητό τους από τον μπουφέ που υπήρχε στην αίθουσα.

