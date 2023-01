Κοινωνία

Κούγιας για Φιλιππίδη: Δεν είχα την τιμή να τον υπερασπιστώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για τη Ρούλα Πισπιρίγκου και το Μάνο Δασκαλάκη.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας μίλησε στο "Πρωινό" για όλα.

Για την αθώωση της Έλενας Πολυχρονοπούλου για την υπόθεση ναρκωτικών ο κ. Κούγιας είπε πως "το δικαστήριο ήταν απόλυτο στην αθωωτική κρίση, καθώς δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο ενοχής της". Όπως είπε, "τώρα γίνεται ένας αγώνας αποκατάστασής του ονόματός της".

Για την υπόθεση Φιλιππίδη ανέφερε πως "δεν είχαν την τιμή να αναλάβω τον Πέτρο Φιλιππίδη καθώς είχα την ίδια περίοδο αναλάβει την υπόθεση Λιγνάδη".

Σχετικά με την Ρούλα Πισπιρίγκου, της οποίας την υπεράσπιση έχει αναλάβει ο κ. Κούγιας ανέφερε πως "η κατηγορούμενη έχει καταλάβει ότι είναι δυνατή η υπεράσπισή της" ενώ για το Μάνο Δασκαλάκη και τη νέα του ζωή είπε πως "μακάρι να ναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος".





Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη