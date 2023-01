Πολιτισμός

Πέθανε ο Πωλ Σουλικιάς

Θλίψη στον κόσμο της Τέχνης για την απώλεια του Πωλ Σουλικιά.

Πέθανε ο επιφανής ζωγράφος Πωλ Σουλικιάς σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της Τέχνης. Ο Πωλ (Παλαιολόγος) Σουλικιάς, ο οποίος έζησε και αγάπησε τον Βόλο, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με πρόβλημα υγείας και χθες έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους τον γνώριζαν.

Το έργο που άφησε πίσω του αποτελεί το κληροδότημά του στον Βόλο και την Ελλάδα, αλλά και η κληρονομιά των παιδιών του που ακόμη και σήμερα βλέπουν πίνακές του να πωλούνται στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου έζησε για σημαντικό μέρος της ζωής του και καταξιώθηκε.

Ο Πωλ Σουλικιάς δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, παρά μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υπηρετεί η κόρη του, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Ο γιος του, Αριστοφάνης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και ζει στο Μόντρεαλ μόλις πληροφορήθηκε την κατάσταση υγείας του πατέρα του, επέστρεψε στον Βόλο και κατάφερε να τον δει και να τον αποχαιρετήσει πριν από το μεγάλο «ταξίδι» του.

Η κηδεία του θα γίνει πιθανότατα αύριο, στην Ανακασιά, όπου είναι και το σπίτι της οικογένειας.

Ο Σουλικιάς ζωγράφιζε σχεδόν αποκλειστικά με λάδι και έχει χαρακτηριστεί ως «χαρισματικός τοπογράφος» του Κεμπέκ και του Ανατολικού Καναδά. Τα θέματά του περιλαμβάνουν επίσης νεκρές φύσεις και προσωπογραφίες.

