Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: αναβολή στη δίκη για τη δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο δόθηκε ολιγοήμερη αναβολή στη δικη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Για τις 23 Ιανουαρίου διεκόπη η δίκη για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα κάποιων εκ των δικηγόρων να δοθεί ολιγοήμερη διακοπή λόγω κωλυμάτων που επικαλέστηκαν και συνδέονταν με άλλη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ανώτερο δικαστήριο. Εκτός από την επόμενη δικάσιμο (κατά την οποία θα γίνει η κλήρωση των ενόρκων), η πρόεδρος του ΜΟΔ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων έως τον προσεχή Μάρτιο.

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί 23 δικάσιμοι, εκ των οποίων τέσσερις τον Ιανουάριο, οκτώ τον Φεβρουάριο και έντεκα τον Μάρτιο. Ο κατάλογος των μαρτύρων κατηγορίας περιλαμβάνει 26 άτομα, ενώ άλλοι τόσοι αναμένεται να είναι οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι (ηλικίας 21 έως 26 ετών και όλοι προσωρινά κρατούμενοι σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα ανά την Ελλάδα) εκπροσωπούνται από τουλάχιστον 25 δικηγόρους, καθώς καθένας εξ αυτών έχει από δύο, ακόμη και τρεις συνηγόρους.

Το 18μηνο της προσωρινής τους κράτησης λήγει τον προσεχή Αύγουστο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη