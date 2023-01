Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα επιφυλάσσει η ημέρα σε κάθε ζώδιο. Ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις σχέσεις τους.

Με τη Σελήνη στον Τοξότη να σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη, η Τετάρτη είναι μια ημέρα -ειδικά το πρωί- για τα ζώδια που οι σχέσεις θα πιεστούν από εριστική και αντιδραστική συμπεριφορά. Στην πορεία τα πνεύματα καταλαγιάζουν, με την αισιοδοξία και τη θετική διάθεση να επιστρέφει. Με το Ερμή να επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο του Αιγόκερω, επικοινωνίες, επαφές και συζητήσεις καταλήγουν σε οριστικά αποτελέσματα ενώ έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα προσφέρεται για επαγγελματικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, κλείσιμο συμφωνιών και οικονομικές διεκδικήσεις. Είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές αποκαλύψεις σε κοσμικό επίπεδο.

ΚΡΙΟΣ

Η θετική διάθεση με την οποία ξεκινάτε τη ημέρα κινδυνεύει να διαλυθεί λίγο αργότερα, όταν μια συζήτηση με ένα πρόσωπο του κοντινού σας περιβάλλοντος θα γίνει πιο έντονη λόγω των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται μεταξύ σας. Εκμεταλλευτείτε τη σημερινή σύνοδο Ήλιου-Πλούτωνα για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια, προσέχοντας πάντα με ποιους τα συζητάτε.

ΤΑΥΡΟΣ

Αν και διαχειρίζεστε τα χρήματα σας με σύνεση και μέτρο, σήμερα δεν θα αποφύγετε μια αντιπαράθεση με ένα δικό σας πρόσωπο πάνω σε αυτό το θέμα. Θέματα σπουδών, μετακινήσεων και επαφών με το εξωτερικό, με τον Ερμή σε ορθή πλέον πορεία, προχωρούν με μεγαλύτερη ευκολία. Αν σας απασχολεί μια νομική υπόθεση, τις ημέρες έχετε τη δύναμη να τη διευθετήσετε προς όφελος σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Είναι γνωστό το εύστροφο μυαλό σας και η ταχύτητα που επεξεργάζεστε τις πληροφορίες αλλά δεν είναι σωστό να γίνεστε υποτιμητικοί ή απότομοι απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν τα ίδια ταλέντα. Μην ξεφεύγετε καθόλου στη διαχείριση των οικονομικών και τακτοποιείστε/ρυθμίστε οφειλές και υποχρεώσεις για να μην έρθετε αντιμέτωποι με απρόοπτες νομικές εξελίξεις. Συναισθηματικά, μην προσπαθείτε να χειραγωγήσετε ή να ελέγξετε το ταίρι σας αν δεν θέλετε να το χάσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σήμερα θα σας προβληματίσει έντονα μια επαγγελματική συνεργασία σας, με όλα τα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα της να έρχονται στην επιφάνεια και να σας οδηγούν σε οριστικές αποφάσεις, ίσως σκληρές αλλά απαραίτητες για την προσωπική σας εξέλιξη. Προσέχετε τις σχέσεις με τους συναδέλφους σας, κάποιοι δεν είναι τόσοι έμπιστοι όσο λένε.

ΛΕΩΝ

Ζητήματα της καθημερινότητας και πρακτικά θέματα κυλούν τώρα-με τη ορθή πορεία του Ερμή- πολύ πιο εύκολα, ενώ η μεγάλη ενεργητικότητα και δύναμη που νιώθετε σας οδηγούν σε υπερβολές που μπορεί να σας εξουθενώσουν. Επαγγελματικά, μπορεί να πιστεύετε ότι με τους συνάδελφους σας υπάρχει κλίμα αλληλοϋποστήριξης και βοήθειας αλλά μην είστε τόσο σίγουροι, ιδίως αν τους συμπεριφέρεστε όπως ο βασιλιάς στους υπηκόους του. Προστατευτείτε από πισώπλατα μαχαιρώματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ένα οικογενειακό ζήτημα ή μια μικρή αναστάτωση στο χώρο τα δουλειάς θα σας εκνευρίσει αρκετά και θα ταράξει τις σχέσεις σας με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος σας. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα σας πέρα από τη δύναμη που σας δίνει να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας ίσως σας κάνει καταπιεστικούς απέναντι στα πρόσωπα που αγαπάτε και να προκληθούν εντάσεις και διαφωνίες. Οι αδέσμευτοι Παρθένοι με την όψη αυτή μπορεί να κάνετε μια ερωτική γνωριμία που θα σας αλλάξει τη ζωή!

ΖΥΓΟΣ

Αν και το πρωί δεν θα σας είναι εύκολο να συγκεντρωθείτε σε αυτά που έχετε να κάνετε ή μπορεί να μάθετε κάτι που θα σας ενοχλήσει, στη διάρκεια της ημέρας θα παίξετε σημαντικό ρόλο στην επίλυση μιας διαφωνίας ανάμεσα σε πρόσωπα της οικογένειας σας. Αν έχετε πρακτικές/διαδικαστικές εκκρεμότητες με ένα ακίνητο ή επιδιώκετε μια αγοραπωλησία, τις ημέρες αυτές θα κάνετε σημαντική πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Μόνη παραφωνία η επιθυμία σας τα κοντινά σας πρόσωπα να ακολουθούν τις δικές σας επιθυμίες χωρίς διαμαρτυρίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οικονομικά ζητήματα και θέματα αξιών θα σας βάλουν σε σκέψεις το πρωινό της Τετάρτης και ίσως συγκρουστείτε με ένα πρόσωπο που θα αμφισβητήσει τις πεποιθήσεις σας. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα επηρεάζει τις επαφές με κοντινά σας πρόσωπα καθώς είστε δύσπιστοι στα όσα υπόσχονται και αρνητικοί σε ότι σχεδιάζουν χωρίς την έγκριση σας. Συναισθηματικά, μια σύντομη απόδραση είτε με το σύντροφο είτε με φίλους καθαρίζει τις σκέψεις και το μυαλό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αν και η Σελήνη κινείται στο ζώδιο σας κάνοντας σας ιδιαίτερα αγαπητούς και συμπαθείς στο περιβάλλον σας, νωρίς το πρωί δε θα μπορέσετε να συγκρατήσετε τα νεύρα σας για τη συμπεριφορά ενός αγαπημένου σας προσώπου. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα ευνοεί ιδιαίτερα τις οικονομικές σας συναλλαγές ακόμη και επενδύσεις, αρκεί να προχωρήσετε στις κινήσεις σας με μέτρο και σοβαρότητα χωρίς να πάρετε μεγάλα ρίσκα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική αστρολογικά ημέρα για εσάς, καθώς ο Ερμής που κινείται στο ζώδιο σας επιστρέφει σε ορθή φορά δίνοντας σας την ευκαιρία να διορθώσετε λάθη και παραλείψεις στο χώρο της δουλειάς. Η σύνοδος Ήλιου-Δία επίσης στο δικό σας ζώδιο σας γεμίσει αυτοπεποίθηση, ψυχική δύναμη και τη βεβαιότητα ότι μπορείτε να επιτύχετε όλα σας τα σχέδια, ότι και αν σκεφτείτε. Εν μέρει αυτό είναι αλήθεια, αλλά κινδυνεύετε από την υπερβολική αυτοπεποίθηση να συμπεριφέρεστε απότομα και καταπιεστικά στα άτομα που σας περιβάλλουν και να γίνετε αντιπαθείς!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι φιλικές σας σχέσεις είναι πηγή χαράς και διασκέδασης για εσάς, αλλά σήμερα μπορεί να παρεξηγηθείτε με ένα φιλικό σας πρόσωπο γιατί θα σας ενοχλήσει ο ανέμελος τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή του. Η σύνοδος Ήλιου-Ποσειδώνα φέρνει στη επιφάνεια άγχη και ανασφάλειες-κυρίως για θέματα δουλειάς- με τόση ορμή που δεν θα μπορέσετε να τα ελέγξετε. Αν υπάρχουν άτομα στο περιβάλλον σας που προσπαθούν να εμποδίσουν την εξέλιξη σας τώρα θα αποκαλυφθούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Προσπαθείτε να προωθήσετε την καριέρα σας μέσω γνωριμιών, φιλικών ή ακόμη και ερωτικών σχέσεων και αυτό δεν βρίσκει σύμφωνο ένα πρόσωπο της οικογένειάς σας που θα διαφωνήσει έντονα μαζί σας. Ωστόσο η πολύ ισχυρή επιρροή της συνόδου Ήλιου-Ποσειδώνα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την πραγματοποίηση των σχεδίων σας! Οι φίλοι σας επίσης στηρίζουν κάθε σας προσπάθεια, εντυπωσιασμένοι από το πάθος και την ισχυρή σας θέληση!

Πηγή: glance.gr

