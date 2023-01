Life

ΑΝΤ1 - “Dragons’ Den”: Η συνέντευξη Τύπου πριν από την πρεμιέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά στην ιελληνική τηλεόραση, σε ένα σόου συμφωνήθηκαν επενδύσεις, που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο ΑΝΤ1, για ακόμα μία φορά, πρωτοπορεί δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό project τελείως διαφορετικό απ’ όσα έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση. Το «DRAGONS’ DEN», είναι ένα show που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου, ενόψει της πρεμιέρας του «DRAGONS’ DEN», του πιο επιτυχημένου τηλεοπτικού show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας στον κόσμο, που έρχεται στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, η ομάδα του «DRAGONS’ DEN GREECE», που αποτελείται από κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και ο παρουσιαστής του show Σάκης Τανιμανίδης.

Ο Τζώρτζης Ποφάντης - Chief Content Officer ΑΝΤ1 TV, δήλωσε στους εκπροσώπους του τύπου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρουσιάζουμε το “DRAGONS’ DEN” στο τηλεοπτικό κοινό, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλον τον κόσμο με αναρίθμητες προσαρμογές σε πολλές χώρες. Πρόκειται για μια καινούργια ιδέα, πέρα από τα συνηθισμένα που έχουμε δει μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση, ένα πρωτότυπο επιχειρηματικό show».

Ο Μιχάλης Ισκάς - CEO Antenna Studios, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το “DRAGONS’ DEN” είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό τηλεοπτικό show, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ένα movement στην ελληνική κοινωνία, έξω από τα συνηθισμένα τηλεοπτικά δρώμενα, και να εμπνεύσει νέους επιχειρηματίες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα».

Ο Σάκης Τανιμανίδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το “DRAGONS’ DEN” είναι μια πλατφόρμα επιχειρηματικότητας που έχει να προσφέρει πολλά, όχι μόνο στο τηλεοπτικό κοινό, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα υπερβολικά ενδιαφέρον show που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές γιατί είναι πραγματικό και ανθρώπινο, και μπορεί να αλλάξει τη ζωή των επιχειρηματιών που θα σταθούν μπροστά στους 5 Dragons».

Η Λιλή Περγαντά - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health δήλωσε: «Αν υπήρχε το “DRAGONS’ DEN”, όταν στα 27 μου ξεκινούσα την επιχειρηματική μου καριέρα, η πρώτη που θα είχα πάει, θα ήμουν εγώ προκειμένου να με βοηθήσει κάποιος να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Γιατί αυτό κάνει το «DRAGONS’ DEN”, τα όνειρα ταλαντούχων και φιλόδοξων ανθρώπων πραγματικότητα!»

Η Μαρία Χατζηστεφανή - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στο «DRAGONS’ DEN”, και θα δώσω την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εξελίξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους με τις επενδύσεις και την εμπειρία μου».

Ο Λέων Γιοχάη - Tech Eπενδυτής δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στο “DRAGONS’ DEN”, καθώς μέσα από αυτό ανακάλυψα πως οι Έλληνες έχουν τη διάθεση να καινοτομήσουν και να εξελιχθούν επιχειρηματικά. Επίσης, μου δίνεται η ευκαιρία, μέσα από το show να επικοινωνήσω σε νέους ανθρώπους τα λάθη που έκανα εγώ στο παρελθόν, βοηθώντας τους να τα αποφύγουν και να πάρουν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις».

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης δήλωσε: «Όταν μου πρότειναν να λάβω μέρος στο “DRAGONS’ DEN”, δεν πίστευα ότι στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν καλές ιδέες, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των projects που παρουσιάστηκαν ήταν πραγματικά εξαιρετικές».

Το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας στον κόσμο, έρχεται στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN»

To Dragons’ Den – γνωστό και ως Shark Tank – είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό project στην τηλεόραση παγκοσμίως και προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

Οι Έλληνες DRAGONS (Λιλή Περγαντά - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health, Μαρία Χατζηστεφανή - Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group, Λέων Γιοχάη - Tech Eπενδυτής, Χάρης Βαφειάς – Πλοιοκτήτης, Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT) θα επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Πόσα χρήματα μπορούν να επενδύσουν οι Dragons; Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ζητούν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσφέρουν έναντι αυτού ένα ποσοστό της επιχείρησής τους. Οι Dragons με την εμπειρία τους θα κρίνουν εάν η πρόταση τους ενδιαφέρει και εάν θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Στο DRAGONS’ DEN δεν υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!

«DRAGONS’ DEN GREECE» - ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

Instagram

@dragonsdengreece

Twitter

@DragonsDenGR

Facebook

@dragonsdengreece

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας είναι οι καλύτεροι μισθοί για όλους

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά