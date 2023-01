Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Ποιος είναι ο αντικαταστάτης της στο Ευρωκοινοβούλιο

Ραγδαίες είναι παράλληλα οι εξελίξεις στην έρευνα της υπόθεσης "Qatar Gate". Συνελήφθη και η λογίστρια του Παντσέρι.

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ (S&D, Λουξεμβούργο) εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 307 ψήφους.

Ο Μαρκ Άνγκελ, αντικατέστησε την Εύα Καϊλή, στη θέση της αντιπροεδρίας, καθώς η ελληνίδα Ευρωβουλευτής, βρίσκεται υπο κράτηση για το σκάνδαλο διαφθοράς "Qatar Gate".

Συνελήφθη η λογίστρια του πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι

Συνελήφθη στο Μιλάνο η Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, η Ιταλίδα φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι. Το ένταλμα σύλληψης εστάλη στις ιταλικές αρχές από τους Βέλγους εισαγγελείς με τις κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφθοράς και εγκληματικής δράσης, στο πλαίσιο της έρευνας για το αποκαλούμενο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. H Mπελίνι συνελήφθη χθες, Τρίτη, το βράδυ και βρίσκεται στις φυλακές Σαν Βιτόρε του Μιλάνου.

Τις περασμένες ημέρες, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία είχε ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στο γραφείο της φοροτεχνικού. Τις επόμενες ημέρες η ιταλική δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημά των Βέλγων δικαστικών για έκδοση της Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η φοροτεχνικός ήταν μέρος του δικτύου που «ξέπλενε» τα υψηλά χρηματικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες χώρες». Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.

