“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Το επεισόδιο της Τετάρτης έχει άφθονο γέλιο (εικόνες)

Ξεκαρδιστικό νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, για να μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Αρίστος ισχυρίζεται ότι τον τραβολογούν ακόμα οι Ελληνοαμερικάνοι, αλλά ο Γιάννης, που φυσικά δεν τον πιστεύει, καταφέρνει να βρει την μυστηριώδη γυναίκα που ο Αρίστος συναντάει κρυφά. Έτσι, αυτός θα αναγκαστεί να αποκαλύψει στον Γιάννη την κρυφή ζωή που ζει τον τελευταίο καιρό, η οποία έχει καταστροφικά αποτελέσματα για όλη την οικογένεια… Στο μεταξύ, είναι η μέρα των εγκαινίων για τα προϊόντα της Περιστέρας, τα «Από Καρδιάς», και το παρόν θα δώσουν και οι φίλες της Περιστέρας από την παλιά της γειτονιά, οι οποίες μάλιστα θα προσπαθήσουν και να προμοτάρουν τα προϊόντα της φίλης τους. Η Περιστέρα όμως, που έχει καταλάβει ότι και ο Αλέξανδρος και ο Θάνος θέλουν την Εριέττα, δεν μπορεί να ηρεμήσει και παρά την κούραση των εγκαινίων πείθει την Μελίνα να βοηθήσουν τους γιους τους να τη διεκδικήσουν, ώστε αυτή επιτέλους να διαλέξει ποιον από τους δύο θέλει! Στο σπίτι, ο Θανάσης ετοιμάζει ένα γκουρμέ γεύμα για τη Βιβή, αλλά δεν θα προλάβουν ποτέ να το χαρούν… Ένα είναι το σίγουρο. Μετά από αυτή την ημέρα οι κανόνες θα αλλάξουν για όλους…

Στο ρόλο της Ντιάνας Κυριαζή η Υρώ Λούπη

Στο ρόλο του Γιώργου Ράμου ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

