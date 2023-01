Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η Λαμία “αγκαλιά” με την πρόκριση στα ημιτελικά

Με το μυαλό περισσότερο στο επερχόμενο κρίσιμο ματς της Super League με τον Λεβαδειακό, η Λαμία δυσκολεύτηκε πολύ από τους ερασιτέχνες του Απόλλωνα Παραλιμνίου στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, στον εναρκτήριο αγώνα της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδας.

Τελικά, η ομάδα του Σαββα Παντελίδη επικράτησε 2-1, χάρη σε τέρματα του Τζανδάρη στο 28΄ και του Τσιλούλη με πέναλτι στο 78΄, και λογικά δεν θα έχει πρόβλημα στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης, όπου -εφόσον περάσει- θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι, που κέρδισαν τις εντυπώσεις με τη μαχητικότητά τους, είχαν ισοφαρίσει στο 41΄ με τον Ελέζι, ενώ είχαν και ευκαιρίες να προηγηθούν.

Η Λαμία πήρε από την αρχή τον έλεγχο του ματς και προηγήθηκε στην πρώτη σημαντική φάση που δημιούργησε, στο 28΄, με ωραίο σουτ του Τζανδάρη μέσα από την περιοχή. Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσουν» τον αγώνα, όταν ο Γιακουμάκης νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Φώτη Κουτζαβασίλη, και ο Απόλλων κατάφερε να βρει απάντηση και να ισοφαρίσει στο 41΄, με κοντινή προβολή του Ελέζι, ύστερα από ατομική ενέργεια και σέντρα του Γκέκα.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (51΄), όταν και πάλι ο Γκέκας ταλαιπώρησε την άμυνα της Λαμίας και γύρισε προς τον αφύλακτο Γεωργιάδη, όμως τελευταία στιγμή ο Λαμπρόπουλος πρόλαβε και απομάκρυνε τη μπάλα, ενώ είχαν ακόμη μία καλή στιγμή στο 60΄, με σουτ του Καρυοφύλλη που μπλόκαρε ο Σαράνοφ. Τελικά, το ματς κρίθηκε στο πέναλτι που κέρδισε ο Βασιλαντωνόπουλος από τον Τσομαχασβίλι, το οποίο αξιοποίησε ο Τσιλούλης στο 78΄ για να διαμορφώσει το τελικό 1-2.

Διαιτητής: Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ι. Κουτζαβασίλης, Γκούμας - Ασκόφσκι

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Νίκος Καραμπετάκης): Φ. Κουτζαβασίλης, Κιουτσεκτσίδης, Ι. Κουτζαβασίλης, Γκούμας, Τσομαχασβίλι, Τζελίδης, Τζαμπέγια (89΄ Κωνσταντινίδης), Καρυοφύλλης (75΄ Καρατλίδης), Ελέζι, Γεωργιάδης (69΄ Πέτρου), Γκέκας

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Σίμον (59΄ Βασιλαντωνόπουλος), Αντέτζο, Αμπάντα (59΄ Σαραμαντάς), Λαμπρόπουλος, Τζανδάρης, Στάνκο (73΄ Μπάμπης), Ντε Βινσέντι (59΄ Τσιλούλης), Μαρτίνεθ (69΄ Τσούκαλος), Ασκόφσκι, Γιακουμάκης

