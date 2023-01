Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Σταθερές ή μειωμένες οι τιμές στο 95% των προϊόντων

Στο 95% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 12η εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης (18/1/202 -24/1/2023), με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Η αξία του «Καλαθιού» παραμένει σταθερή παρά τον πληθωρισμό», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

12η εβδομάδα για το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Από 833 προϊόντα 54 (6%) ανέβηκαν, 43 (5%) μειώθηκαν και 735 (89%) παρέμειναν σταθερά! Η αξία του μέσου «Καλαθιού» παραμένει σταθερή παρά τον πληθωρισμό. Αύριο θα δώσουμε στην δημοσιότητα αναλυτικές απαντήσεις σε πρόσφατα δημοσιεύματα pic.twitter.com/UkuAnioE2i — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 18, 2023

Αναλυτικά, από το σύνολο 833 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 43 , ποσοστό 5% , η τιμή μειώθηκε,

, ποσοστό , η τιμή μειώθηκε, στα 735 , ποσοστό 89% , η τιμή παρέμεινε σταθερή

, ποσοστό , η τιμή παρέμεινε σταθερή και μόλις σε 54, ποσοστό 6%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων στο ακόλουθο link: https://e-katanalotis.gov.gr/

