Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός στην Πυροσβεστική ο Γεώργιος Πουρναράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομόφωνη η απόφαση επιλογής. Ποιος είναι ο νέος αρχηγός



Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην επιλογή νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:

Στη θέση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετείται ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς.

Στον απερχόμενο Αρχηγό, Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Στρατηγού εν αποστρατεία, απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο νέος αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος γεννήθηκε το 1965 στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1991 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1998 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Υπηρέτησε ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων ( νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη) με έδρα την Πάτρα, ως Προϊστάμενος κλάδου Επιχειρήσεων Αρχηγείου ΠΣ, ως Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ, ως Υποδιοικητής της 1ης ΕΜΑΚ, ως Διοικητής του 6ου ΠΣ Αθηνών, ως Διοικητής ΠΥ Κορίνθου, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Πυρόσβεσης –Διάσωσης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ως Κοσμήτορας Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αξιωματικός επιχειρησιακός στην 1η ΕΜΑΚ και ως Υποδιοικητής ΠΥ Λήμνου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και της κατωτέρας σχολής Πολέμου Αεροπορίας. Κατέχει πτυχίο Σχολείου διασώσεων ΚΕΟΑΧ του ΓΕΣ της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων, πτυχίο Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε θέματα αντιμετώπισης ΧΒΡΠ (χημικών - βιολογικών - ραδιολογικών -πυρηνικών) απειλών, πτυχίο διαχείρισης κρίσεων, Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών Κροατίας, πτυχίο διαχείρισης κρίσεων του ΙΝΕΠ, Υπουργείο Εσωτερικών, πτυχίο εκπαιδευτή ενηλίκων , ΚΕΜΕΑ, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ.

Ομιλεί πολύ καλά την Αγγλική και την Γαλλική και γνωρίζει την Ισπανική Γλώσσα.

Κατά την διάρκεια της θητείας του έχει συμμετάσχει, σε διεθνείς ασκήσεις ως σύνδεσμος Αξιωματικός και expert στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (EUROSOT 2005,EUTACOM – SEE 2006, TWIST 2013,CURIEX 2013,MOD-TTX 2015 , MODEX 2018κ.α.). σε συνέδρια της CTIF , ως εκπρόσωπος του ΠΣ, σε σχολεία του Fire 5 στην Ισπανία και σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στον Καναδά με θέμα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ειδικός (expert) σε θέματα αντιμετώπισης ΧΒΡΠ απειλών, εκπαιδευθείς σε ΗΠΑ, Καναδά και Γερμανία, είναι Αρχηγός (team leader) στην ελληνική ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος (modules) MUSAR 1 ATH που έχει δηλώσει η Ελλάδα στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για θέματα καταστροφών και εγγεγραμμένος στο μητρώο Expert της πολιτικής προστασίας στην ΕΕ σε θέματα μαζικών καταστροφών.

Είναι εκπαιδευτής προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα αντιμετώπισης ΧΒΡΠ απειλών καθώς και σε πολλά σχολεία του ΠΣ και της ΕΛΑΣ σε θέματα ΧΒΡΠ απειλών. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομική Ακαδημία. Έχει διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση Φυσικών και Ανθρωπογενών καταστροφών όπως: σεισμός Αττική 1999, χιονοστιβάδα στο Μαίναλο όρος –Αρκαδία, αεροπορικό ατύχημα HELIOS, δασική πυρκαγιά Καλάμου 2017, δασική πυρκαγιά Κινέττας. πλημμύρες Μάνδρα Αττικής ,δασικές πυρκαγιές Καλάμου Ν.Αττικής, δασικές πυρκαγιές Ν.Ηλείας , Αχαϊας, Κορινθίας , Λακωνίας 2021 κλπ.

Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, προήχθη σε όλους τους βαθμούς του ανώτατου αξιωματικού κατ’ επιλογή, έλαβε πολλές ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με όλα τα μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις, μεταξύ άλλων του ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, του ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του Αστέρα Αξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄ Τάξης.

Ανακοίνωση εκδόθηκε και από το Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

"Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην επιλογή νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:

Στη θέση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετείται ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς.

Στον απερχόμενο Αρχηγό, Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Στρατηγού εν αποστρατεία, απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος" αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο: γκέι ζευγάρι καταγγέλει εστιατόριο για ομοφοβική συμπεριφορά

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό