Ακάρ για F-16: Δεν δεχόμαστε συναλλαγή με περιορισμούς

Για στενή συνεργασία με τον υπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ έκανε λόγο ο Ακάρ. Τι είπε για τις επαφές του στο Λονδίνο, τον Σουηδό ομόλογό του και το ΝΑΤΟ.



Το θέμα με την προμήθεια των F-16 από τις ΗΠΑ προχωρά θετικά, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σήμερα στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Θα εξετάσει το ζήτημα στη συνάντηση τετ α τετ που θα έχει με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών. Στο σημείο που έχουμε φτάσει, παρακολουθούμε ότι το θέμα προχωρά θετικά. Η στενή μας συνεργασία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ συνεχίζεται. Στην αντιπροσωπεία και τις διμερείς συναντήσεις, Έχουμε ήδη εκφράσει την προσδοκία μας για θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, τους οποίους ήραν, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε καμία συναλλαγή με τέτοιου είδους περιορισμούς», δήλωσε κατηγορηματικά ο Χουλουσί Ακάρ.



Σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές του στο Λονδίνο, ο Ακάρ είπε: «Είχαμε θετικές και εποικοδομητικές διμερείς συναντήσεις και συναντήσεις αντιπροσωπειών. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, για συνεργασία σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης και πολλούς άλλους τομείς. Αναμένουμε θετικά αποτελέσματα και από εκεί».



Αναφορικά με την επίσκεψη του Σουηδού υπουργού Άμυνας Pal Jonson, ο οποίος είχε προαναγγελθεί ότι θα έρθει στην Τουρκία, ο Ακάρ δήλωσε: «Υπάρχει σχεδιασμός, παρακολουθούμε τη διαδικασία, αυτό θα καθοριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις».



«Η Τουρκία υποστηρίζει την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Ακάρ και υπενθύμισε το μνημόνιο που υπογράφηκε στη Μαδρίτη τον Ιούνιο. «Αναμένουμε από τη Σουηδία και τη Φινλανδία να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο μνημόνιο το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ακάρ.

