Καιρός - Θερμοκρασία: Έως 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό την Τετάρτη

Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και σήμερα με τον χειμώνα να μην έχει ακόμη εκδηλώσει τις προθέσεις του.

Ιδιαίτερα υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Τετάρτη στη χώρα, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Συγκρινόμενες με τις μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες του Ιανουαρίου, το θερμόμετρο έδειξε σήμερα έως και 15 βαθμούς υψηλότερες τιμές.

Οι υψηλές αυτές τιμές σχετίζονται με την επικράτηση των νοτίων ανέμων και κατ' επέκταση την μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς την Ελλάδα, καθώς και τις νεφελώδεις συνθήκες που επικράτησαν την νύχτα της Τρίτης 17/01 προς Τετάρτη 18/01, οι οποίες δεν επέτρεψαν την ψύξη του εδάφους και των χαμηλών στρωμάτων της ατμόσφαιρας.

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από το ιστορικό αρχείο του μετεωρολογικού σταθμού της Ορεστιάδας, η μέση ελάχιστη θερμοκρασία για τον Ιανουάριο κατά την περίοδο 2006-2021 είναι ίση με -0,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 03:10 σήμερα, που σημειώθηκε η ελάχιστη θερμοκρασία, το θερμόμετρο έδειχνε 14,4 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη η μέση ελάχιστη του Ιανουαρίου είναι οι 3,9 βαθμοί, αλλά το θερμόμετρο σήμερα δεν έπεσε κάτω από τους 15,5, στη Φλώρινα όπου η μέση ελάχιστη γι' αυτόν τον μήνα είναι οι -3,4 βαθμοί, η ελάχιστη σημερινή θερμοκρασία ήταν οι 11,6. Επίσης μεγάλες ήσαν οι αποκλίσεις στη Λάρισα με την ελάχιστη σήμερα στους 14,2 (αντί ιστορικού μέσου όρου 2,5), στα Ιωάννινα με 10,8 (έναντι -0,8) και στην Τρίπολη με 10,6 βαθμούς (έναντι -0,4).

