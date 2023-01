Κοινωνία

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο τάφος του “πλημμύρισε” από στεφάνια (εικόνες)

Το στεφάνι της συζύγου του, Άννας Μαρίας βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Εκατοντάδες στεφάνια τοποθετήθηκαν στο Τατόι, πάνω και δίπλα από το σημείο στο οποίο έγινε χθες η ταφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Συγκεκριμένα, πάνω στο μνήμα έχουν τοποθετηθεί οκτώ στεφάνια από τα μέλη της οικογένειάς του, με αυτό της συζύγου του, Άννας Μαρίας να βρίσκεται σε περίοπτη θέση, ενώ και γύρω από τον τάφο, υπάρχουν στεφάνια από τους συγγενείς του.

Πιο δίπλα βρίσκονται όλα τα στεφάνια που εστάλησαν από φίλους και άλλους συγγενείς της οικογένειας.

Με ένα περιπολικό να παραμένει στο σημείο, ο χώρος όπου βρίσκεται ο τάφος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου άνοιξε για το κοινό, μετά την ταφή του όπου έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Όλοι οι επίσημοι καλεσμένοι έφυγαν από τη χώρα και πλέον έχει μείνει μόνο η οικογένειά του η οποία και θα τελέσει τρισάγιο σήμερα Τετάρτη, όπως συνηθίζει η παράδοση της εκκλησίας μας, καθώς έχουν περάσει εννέα μέρες από τον θάνατο του.

