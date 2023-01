Υγεία - Περιβάλλον

Γρεβενά - ΚΤΕΛ: Πέθανε οδηγός πριν ξεκινήσει για Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός που ήταν πατέρας τριών παιδιών ξαφνικά κατέρρευσε και πέθανε ενώ έπινε καφέ με τους συναδέλφους του.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα Γρεβενά, όταν ένας 61χρονος οδηγός λεωφορείου ξαφνικά κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το δρομολόγιό του με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για την Αθήνα και συγκεκριμένα όταν έπινε καφέ μαζί με τους συναδέλφους του.

Ξαφνικά κατέρρευσε και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Στην τοπκή κοινότητα προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς ο οδηγός των ΚΤΕΛ ήταν πατέρας τριών παιδιών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι οδηγοί του ΚΤΕΛ υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις με απόφαση της διοίκησης, από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο: γκέι ζευγάρι καταγγέλει εστιατόριο για ομοφοβική συμπεριφορά

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό