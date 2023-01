Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο: Το sms του Παππά στον Καλογρίτσα, ο “Α2” και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις προκάλεσε στο δικαστήριο ένα μήνυμα που παρουσίασε η πλευρά Καλογρίτσα. Τι απάντησε ο συνήγορος του Παππά. Στην δίκη κατέθεσε και ο Στουρνάρας.



Της Λίας Κοντοπούλου

Ένα sms που σύμφωνα με την πλευρά Καλογρίτσα δείχνει τη στενή συνεργασία που υπήρχε με τον Νίκο Παππά την περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο, προκαλώντας αντιδράσεις. Στη δίκη κατέθεσε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Το επίμαχο sms σύμφωνα με την πλευρά Καλογρίτσα φέρεται να απεστάλη από τον Νίκο Παππά στον επιχειρηματία στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Όπως εξήγησαν οι δικηγόροι του επιχειρηματία στο δικαστήριο το περιεχόμενο του μηνύματος είχε να κάνει με τη μετοχική σύνθεση του τηλεοπτικού σταθμού που ήθελε να ιδρύσει η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ, συμφερόντων του επιχειρηματία.

Το επίμαχο sms:

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:

Ιβάν 35

Καλογρ 35

Α2 16

Κουρής 10

Μάρης 4



Καλημέρα

Α2 αυτός που θα δεις 12.30

Α2 και καλογρ είναι αδιαίρετο προφανώς

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ:

Νίκο μου! ...

Οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την πλευρά Καλογρίτσα, πίσω από τον κωδικό Α2 φέρεται να είναι ο δικηγόρος Αρτέμης Αρτεμίου του οποίου το ποσοστό μαζί με εκείνο του επιχειρηματία ισοδυναμούσε με το 51% του υπό σύσταση καναλιού. Το νέο στοιχείο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο προκάλεσε αντιδράσεις.

«Το sms, που οψίμως παρουσιάστηκε σήμερα από υπεράσπιση Καλογρίτσα, έχει μηδαμινή αποδεικτική αξία και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα όλων των μηνυμάτων που χρησιμοποίησε και θα χρησιμοποιήσει ο Καλογρίτσας. Και αυτό γιατί από μία απλή ανάγνωση του νόμου Παππά αναμφισβήτητα προκύπτει ότι κανένας Α2 δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με νόμιμη τηλεοπτική άδεια γιατί υπήρχε ρητή και κατηγορηματική υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι του ποσοστού του 1%. Άρα, το συγκεκριμένο sms αποτελεί συνέχεια από τα παραμύθια της κυρίας Ευθαλίας», δήλωσε ο συνήγορος του Νίκου Παππά, Γιάννης Μαντζουράνης.

«Για πρώτη φορά, αποδεικνύει με τρόπο απόλυτο ότι ο πρώην υπουργός επικρατείας παραβίασε τα καθήκοντα του, δηλαδή παραβίασε το νόμο και το Σύνταγμα», δήλωσε από την πλευρά του ο συνήγορος του Χρήστου Καλογρίτσα Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Νίκος Παππάς υπεραμύνθηκε της απόφασής του να μηνύσει την γραμματέα του Χρήστου Καλογρίτσα για τα όσα υποστήριξε στην κατάθεσή της.

«Έχουμε το πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία, να γίνεται ειδικό δικαστήριο με βάση ένα πλημμέλημα και μάλιστα για μία υπόθεση για την οποία καταφανώς και πέραν πάσης αμφιβολίας το Δημόσιο έχει ευνοηθεί», ανέφερε ο Νίκος Παππάς σε δηλώσεις στον Real Fm.

Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τη διανομή τσαντών με «μαύρο» χρήμα, όπως κατατέθηκε επώνυμα στο Ειδικό Δικαστήριο, φαίνεται, με βάση sms του κ. Παππά που αποκάλυψε σήμερα ο κ. Καλογρίτσας, ότι ειδικευόταν και στη διανομή ποσοστών μεταξύ των καναλαρχών. Κι όλα αυτά φυσικά, στο όνομα της διαφάνειας και της ελευθεροτυπίας!

ΥΓ: Αλήθεια, θα μας απαντήσει ο κ. Παππάς αν πίσω από τον κωδικό Α2, κρύβεται πράγματι ο Αρτέμης Αρτεμίου;»

Η κατάθεση του Γιάννη Στουρνάρα

Στη δίκη κατέθεσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και αναφέρθηκε στους ελέγχους που είχαν γίνει στις δανειοδοτήσεις και στην εγγυητική επιστολή των 3 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ.

«Η πορεία των χρημάτων ήταν νομότυπη μέχρι και τη στιγμή που επεστράφη η εγγυητική, όταν απεβλήθη η εταιρεία Καλογρίτσα από τον διαγωνισμό. Οι όροι ωστόσο της συμφωνίας περί υπεργολαβίας δεν τηρήθηκαν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας.

Στη δίκη κλήθηκε ως μάρτυρας και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank Θεόδωρος Πανταλάκης.

