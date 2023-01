Life

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Δίπλα σε 72500 παιδιά και εφήβους το 2022

Συνέντευξη Τύπου από στελέχη του "Χαμόγελου του Παιδιού", υπεύθυνα για διαφορετικούς τομείς δράσεων. Ο απολογισμός για το 2022.



Με σύντομες παρουσιάσεις από 12 στελέχη, υπεύθυνα για διαφορετικούς τομείς δράσεων, έγινε σήμερα ο απολογισμός του Χαμόγελου του Παιδιού για το 2022. Τα συνολικά ωφελούμενα παιδιά και έφηβοι για την περασμένη χρονιά αγγίζουν τις 72.500, σηματοδοτώντας μια αύξηση της τάξης του 41% σε σχέση με το 2021. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, ειδικά σε θέματα διαβίωσης, στήριξη χρειάστηκαν και οι οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Οι αρμόδιοι συντονιστές από την Αθήνα, αλλά και άλλα σημεία της Ελλάδας, ανέλυσαν τα ετήσια στοιχεία που συγκεντρώνει ο οργανισμός, εστιάζοντας σε διαφορετικούς άξονες, ανάλογα με το περιεχόμενο των δικών τους δράσεων και συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στους τομείς της επανένωσης με την οικογένεια, της αναδοχής και της υιοθεσίας, της βίας και της κακοποίησης των παιδιών, της εξαφάνισης παιδιών, της υγείας, της φτώχειας, της εκπαίδευσης αλλά και της επιμόρφωσης ενηλίκων, καθώς και στον εθελοντισμό πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το «Χαμόγελο του Παιδιού», στα 27 χρόνια δράσης του, το 1 στα 2 παιδιά, που έχει φιλοξενηθεί στα σπίτια του οργανισμού έως σήμερα, έχει επιστρέψει στο οικογενειακό του περιβάλλον, μετά από τις απαραίτητες ενέργειες για την ευζωία του ή έχει αποκατασταθεί μέσω αναδοχής ή υιοθεσίας. Κατά τη διάρκεια του 2022, 276 παιδιά θύματα βίας φιλοξενήθηκαν στα σπίτια του Χαμόγελου, εκ των οποίων τα 67 αποκαταστάθηκαν.

«Βρισκόμαστε στο επιχειρησιακό κέντρο του Χαμόγελου του Παιδιού "Ανδρέας Γιαννόπουλος", συνεπείς στο ραντεβού που έχουμε κάθε έξι μήνες και κάθε χρόνο για τον απολογισμό των στατιστικών και των δράσεων» σημείωσε ο πρόεδρος του φορέα Κώστας Γιαννόπουλος, προσθέτοντας: «Είμαστε εδώ ενώπιον σας, μαζί με δώδεκα άξιους και εξειδικευμένους συνεργάτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του "Χαμόγελου", για να σας παρουσιάσουμε τι καταφέραμε το 2022». Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στους 464 επαγγελματίες που στελεχώνουν τον οργανισμό «στην υπηρεσία των παιδιών που δοκιμάζονται, που υποφέρουν», τονίζοντας, ωστόσο ότι κάθε ενέργεια γίνεται πάντα «σε συνεργασία και σε συνέργεια με τους θεσμούς του κράτους».

Ως προς τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, κατά τη διάρκεια του 2022, διαχειρίστηκε συνολικά 197.548 κλήσεις στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, δηλαδή 1 κλήση το λεπτό, με μέσο χρόνο αναμονής τα 12 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, 40.735 παιδιά υποστηρίχθηκαν με δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της βίας, 1.515 παιδιά υποστηρίχθηκαν με δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης, καθώς και 167 ενήλικες, 13.686 παιδιά υποστηρίχθηκαν με δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της υγείας, ενώ 16.565 παιδιά και οι οικογένειές τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας έλαβαν την στήριξη του οργανισμού. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η αύξηση στον αριθμό των μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων που συμμετείχαν σε παρεμβάσεις πρόληψης για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, αγγίζοντας το 174%. Επιπλέον, καταγράφηκε αύξηση 74% στον αριθμό των εξαφανίσεων παιδιών και εφήβων.

Η συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας Σπιτιών Φροντίδας και Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας Ιωάννα Λαγουμιντζή στην παρέμβασή της τόνισε ότι προτεραιότητα του οργανισμού είναι πάντα η επανασύνδεση των παιδιών με τη βιολογική οικογένεια, όμως «στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό και δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, τότε η αποκατάσταση σε οικογένεια μέσω των θεσμών της τεκνοθεσίας ή της αναδοχής αποτελούν τον στόχο του εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης για κάθε παιδί». Συγκεκριμένα για το 2022, «στα 11 Σπίτια μας φιλοξενήθηκαν συνολικά 276 παιδιά, εκ των οποίων τα 67 αποχώρησαν, σε μεγαλύτερο ποσοστό λόγω επανένωσης / επιστροφής στο οικογενειακό τους περιβάλλον (38,8%), αποκατάστασής τους μέσω τεκνοθεσίας και αναδοχής (28,3%) και ενηλικίωσης και αυτόνομης διαβίωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης (23,8%). Φυσικά, πάγια προτεραιότητά μας είναι και η υποστήριξη των νέων που έχουν μεγαλώσει στα σπίτια μας. Το 2022 βρεθήκαμε καλύπτοντας τις ανάγκες 95 παιδιών μας, με στόχο να ανταποκριθούν στην ανήλικη πια ζωή» είπε η ίδια.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η κοινωνική λειτουργός Στεφανία Τέκου, «πλέον, δυστυχώς, μετράμε ολοένα και περισσότερα παιδιά που επιστρέφουν από θετές και ανάδοχες οικογένειες, γεγονός που μας προβληματίζει πολύ, καθώς έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις στα παιδιά». Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τους λόγους που οι ανάδοχοι ή θετοί γονείς προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση, η κ. Τέκου εξήγησε ότι τα παιδιά είτε έχουν αδέρφια με τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον τους να χωριστούν, οπότε οι υποψήφιοι γονείς τα απορρίπτουν καθώς δεν θέλουν να τα αναλάβουν ως σύνολο, είτε έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας εξαιτίας των οποίων οι υποψήφιοι γονείς δεν επιθυμούν να δεσμευτούν απέναντί τους. Για τους ίδιους λόγους, για πολλά παιδιά δεν εκδηλώνεται κανένα ενδιαφέρον αναδοχής ή υιοθεσίας, παρόλο που το προφίλ τους είναι διαθέσιμο στην αντίστοιχη πλατφόρμα, όπως ανέφερε η κοινωνική λειτουργός.

Ερχόμενη από την Κρήτη, η ψυχολόγος Φωτεινή Παπαδάτου επεσήμανε ότι «στην εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 και στο chat 1056, οι άνθρωποι του Χαμόγελου, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, απαντήσαμε σε χιλιάδες κλήσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2022 και διαχειριστήκαμε περίπου 20 υποθέσεις παιδιών την ημέρα. Παιδιά που βίωναν σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική βία, παραμέληση ή βρισκόταν, με κάποιον άλλο τρόπο, σε κίνδυνο η ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα και χρειάστηκε να ενημερώσουμε τις αρχές. Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων μας καλούσαν περίπου 3 παιδιά ανά ημέρα, εμπιστευόμενα τον οργανισμό μας και το έργο του, ενημερωμένα για τις γραμμές μας από τις δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία, τα οποία χρειαζόντουσαν συμβουλευτική για διάφορες σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όπως θέματα ψυχικής υγείας και δυστυχώς, όχι σπάνια, με σκέψεις αυτοκτονικότητας».

Η Ελένη Παπακώστα, κοινωνική λειτουγός του Χαμόγελου, αναλύοντας τις δράσεις μέσω του Πανελλήνιου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, τόνισε ότι «με την πολύτιμη συνδρομή των χορηγών, των εθελοντών γιατρών μας, του εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού μας και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, μέσα από τις κινητές μας μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, των κινητών μας μονάδων προληπτικής ιατρικής, των κοινωνικών μας πολυϊατρείων, της ομάδας μας της Παιδιατρικής Κατ' Οίκον Νοσηλείας, της φιλοξενίας οικογενειών με παιδιά που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που νοσηλεύονται σε παιδιατρικές κλινικές της χώρας μας, της δράσης μας για την αιμοδοσία μέσω του Οδυσσέα, καταφέραμε να στηρίξουμε πανελλαδικά 13.686 παιδιά».

«Η ενεργειακή κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστες τις οικογένειες, επιβαρύνοντας τον ήδη περιορισμένο προϋπολογισμό τους και εντείνοντας την αγωνία της επιβίωσης. Το 2022, παρείχαμε ολιστική στήριξη καλύπτοντας ανάγκες για υλική, συμβουλευτική, εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη με στόχο την κινητοποίηση των μελών, μέσω της καλύτερης δυνατής πλαισίωσής τους» σχολίασε, τέλος, η Σοφία Κουχή, συντονίστρια στα 16 Κέντρα Στήριξης του Χαμόγελου πανελλαδικά, σχετικά με τις δράσεις υποστήριξης παιδιών με προβλήματα διαβίωσης.

