Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάτρα: Σεισμός αισθητός και στην Αιτωλοακαρνανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη της Πάτρας αλλά και στις απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:22 της Τετάρτης, στην Αχαϊα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων δυτικά-βορειοδυτικά του Αντιρρίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, στα 11,7 χιλιομέτρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη της Πάτρας αλλά και στις απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Το ξέσπασμα των γονιών του και η αναβολή της δίκης (βίντεο)

Γρεβενά - ΚΤΕΛ: Πέθανε οδηγός πριν ξεκινήσει για Αθήνα

Καιρός - Θερμοκρασία: Έως 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό την Τετάρτη