Κουτσούμπας: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται μόνο για τα pass και τα "καλάθια"

Επίθεση σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από το Αγρίνιο, ενώ έθεσε το δίλημμα των εκλογών.



«Το πραγματικό δίλημμα, χωρίς περιστροφές, είναι ένα: Ή θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του και αδύναμη η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, ή θα είναι δυνατή η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, ό,τι χρώμα κι αν έχει, και ο λαός θα είναι αδύναμος και ανασφαλής. Όσοι και όσες θέλουν, να είναι πραγματικά δυνατός ο λαός, χωρίς δεύτερη σκέψη, τώρα να πουν: Ενισχύουμε παντού το ΚΚΕ, το κάνουμε πολύ πιο δυνατό και αποτελεσματικό» υπογράμμισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του στο Αγρίνιο.

Είπε ότι το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα θα μεγαλώνει συνεχώς τα αδιέξοδα στη ζωή του λαού, «ανεξάρτητα από το ποιά αστική πολιτική δύναμη, φιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική, η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνη της ή με βοήθεια από το ΠΑΣΟΚ ή άλλους πρόθυμους, παίρνει την κυβερνητική σκυτάλη για να διαχειριστεί αυτά τα αδιέξοδα.».

Κάλεσε σε σταμάτημα της «κοροϊδίας από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό» και επισήμανε ότι «ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά των τριετιών, κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας και συνολικά του αντεργατικού πλαισίου». «Για όλα αυτά η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ «κάνουν την πάπια»…» συμπλήρωσε.

Είπε, ακόμα, ότι το ΚΚΕ κατέθεσε δύο φορές τροπολογίες στη Βουλή για μέτρα-ανάσα για το λαϊκό εισόδημα τις οποίες «τα άλλα κόμματα απέρριψαν ασυζητητί», καθώς και τροπολογίες στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. «Κάθε φορά τσακώνονται μόνο για τα pass, για τα καλάθια και τα επιδόματα ανακύκλωσης της φτώχειας», ανέφερε ακόμα.

Ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε την κατάσταση των κέντρων υγείας την Αιτωλοακαρνανίας και των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ως «μικρογραφία της τραγικής κατάστασης που επικρατεί συνολικά στο δημόσιο σύστημα υγείας». Είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επικαλέστηκε αυτή την τραγική κατάσταση για να προχωρήσει «με τον πρόσφατο νόμο για το ΕΣΥ, το επόμενο μεγάλο αντιλαϊκό βήμα να οδηγήσει τους εργαζόμενους στα "κοράκια" της ιδιωτικής υγείας κάθε μορφής ή να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους, μένοντας για μήνες στις λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία.».

Σημειώνοντας ότι με την δήθεν αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε ότι «όσο υπάρχει αυτή η επιχειρηματική δράση, όσο η υγεία του λαού γίνεται εμπόρευμα, τόσο θα γιγαντώνεται η υποβάθμιση και η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ίδια τη ζωή του λαού».

Αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΚΚΕ για την εξομάλυνση της κατάστασης με τα φάρμακα, ενώ υπογράμμισε, ακόμα, ότι «τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό πέρα από την εξασφάλιση της πλήρους στελέχωσης των Παιδιατρικών Νοσοκομείων της χώρας και της έγκαιρης και ασφαλούς δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης των μικρών παιδιών».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην κλιμάκωση του «ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ και τη Ρωσία, με την Ελλάδα να έχει χωθεί ως το λαιμό σ' αυτόν τον πόλεμο» και σημείωσε ότι «με αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή, την οποία στη φάση αυτή τρέχει η κυβέρνηση της ΝΔ, στο όνομα της δήθεν ευρωΝΑΤΟϊκής αλληλεγγύης, συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ».

Μίλησε για την όξυνση των ανταγωνισμών διεθνών παικτών με την όξυνση αυτή να εκφράζεται στην περιοχή μας «και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να πάρει ακόμα και τη μορφή ενός «θερμού επεισοδίου».

«Όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις, κλιμάκωση των εκβιασμών για να αποδεχτεί ο λαός επώδυνους και επικίνδυνους συμβιβασμούς, κομμένους και ραμμένους στα συμφέροντα της αστικής τάξης και των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων της» σημείωσε και τόνισε στη συνέχεια: «Μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει ότι ο στόχος της λεγόμενης «ΝΑΤΟϊκής συνοχής», που κυριαρχεί στην ατζέντα όποιας κυβέρνησης κι αν εκλεγεί, οδηγεί σε συμβιβασμούς επικίνδυνους για τον λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

Αναφέρθηκε και στην «σαπίλα και τη διαφθορά» που «αναδύεται, από κάθε πόρο αυτού του σάπιου συστήματος όπως φανερώνουν τα διάφορα σκάνδαλα με τους Πάτσηδες και τις Καϊλή, που φύτρωσαν στο έδαφος της «νομιμότητας» και της λειτουργίας του κράτους του κεφαλαίου, και των ενώσεών του, όπως είναι το ίδιο το διαφθορείο της ΕΕ που όλοι προσκυνούν».

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «το πραγματικά κρίσιμο σήμερα είναι η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμη, και δυνατός να είναι ο λαός. Και αυτό σημαίνει μόνο δυνατό ΚΚΕ». «Μόνο μια τέτοια προοπτική μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα κι ασφάλεια για το λαό και όχι βέβαια, η λεγόμενη «κυβερνητική σταθερότητα», αυτός ο μόνιμος εκβιασμός που στην πραγματικότητα σημαίνει αστάθεια και ανασφάλεια για το λαό» είπε και πρόσθεσε: «Σταθερότητα για το λαό σημαίνει να έχει μια σταθερή δουλειά, με έναν καλό μισθό, να μπορεί να ζήσει, να μην αγωνιά τι θα κάνει άμα αρρωστήσει, να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Να μη νιώθει φόβο και ανασφάλεια γιατί η χώρα του συμμετέχει σε έναν πόλεμο με τη σημαία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Ανέφερε ότι αυτή η σταθερότητα δεν έχει καμία σχέση «με το σκιάχτρο της κυβερνητικής σταθερότητας που κουνάει ο Μητσοτάκης».

Μιλώντας για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «ξανασερβίρουν την ξινισμένη σούπα της δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης για να εγκλωβίσουν ξανά τους προοδευτικούς ανθρώπους» και ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Τι σχέση έχει η πρόοδος, με τα πάνω από τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι σόϊ προοδευτικό πρόγραμμα είναι αυτό που χωράνε από τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ;».

Σημειώνοντας ότι αυτά βρίσκονται και στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε «να γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όταν και αν το σύστημα χρειαστεί, να βρεθούν όλοι αυτοί, μαζί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας».

«Γι' αυτό τους λέμε: Ας αφήσουν έξω από τα βρώμικα παιχνίδια τους το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ κλακαδόρος στην κακοστημένη παράσταση με τίτλο: "προοδευτική διακυβέρνηση" που περιέχει από πρώην υπουργούς κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, υποστηρικτές παλιών και νέων µνηµονίων, έως και "πλυντήρια" της ακροδεξιάς και του ΝΑΤΟ, δεν θα γίνει. Η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι και θα μείνει εκεί που πρέπει: Στους νέους μεγάλους αγώνες και δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, για να βάλουμε φρένο στα χειρότερα, απαιτώντας ό,τι αξίζει σήμερα στον λαό και τα παιδιά του» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Επειδή το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα σύγκρουσης με το σημερινό αδιέξοδο δρόμο εξέλιξης. Επειδή δεν έχει δεσμεύσεις στην ΕΕ, στην καπιταλιστική εργοδοσία και την εξουσία του κεφαλαίου. Επειδή δεν δέχεται να δέσει τα χέρια του στο πλαίσιο μιας αντιλαϊκής κυβέρνησης, γι' αυτό το λόγο και μπορεί να πρωτοστατήσει σε μια μεγάλη εργατική - λαϊκή αντεπίθεση που αφορά τόσο το σήμερα, τα άμεσα κι επείγοντα προβλήματα του λαού, όσο κυρίως το αύριο των παιδιών μας, την προοπτική με στόχο μια μεγάλη, πραγματική, ιστορική λαϊκή νίκη. Για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, τον σοσιαλισμό! Με δύναμη και αποφασιστικότητα από σήμερα οργώνουμε ξανά όλο το νομό. Όχι μόνο για να εκλέξουμε τον βουλευτή που δικαιούται το ΚΚΕ εδώ, αλλά και για να πάρουμε ένα πολύ ακόμα πιο υψηλό ποσοστό, κάτι να αρχίζει να αλλάζει. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, στον δρόμο της ανατροπής, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.





