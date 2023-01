Κόσμος

Συνάντηση Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου για F-16: οι διαφορές, η συμμαχία και η προσδοκία της Άγκυρας

Στο επίκεντρο το ζήτημα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα. Η αναφορά Τσαβούσογλου στην Ελλάδα.



«Έχουμε διαφορές, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ουάσινγκτον, ο Μπλίνκεν είπε: «Οι χώρες μας εργάζονται σε κρίσιμα ζητήματα και συνεχίζουν να εργάζονται ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εξαιρετική προσπάθεια της Τουρκίας στον διάδρομο των σιτηρών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βοηθάει στην εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Προκειμένου να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, θα συζητήσουμε την εφαρμογή του Μηχανισμού Τουρκίας - ΗΠΑ. Θα εξετάσουμε διάφορα εμπόδια. Μπορεί να είμαστε στενοί σύμμαχοι και συνεργάτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε διαφορές απόψεων. Ως Σύμμαχοι, εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε μετά την συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ότι το σημαντικό στο ζήτημα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιδείξει αποφασιστικότητα.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης ότι προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να διατηρήσει πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι σε Τουρκία και Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι κατά τη συνάντηση που είχε με τον Άντονι Μπλίνκεν προσκάλεσε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να επισκεφθεί την Τουρκία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τσαβούσογλου δεν είχε κρύψει την αισιοδοξία του ότι η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει την πώληση F-16 στην Άγκυρα, επικαλούμενος τα «κοινά στρατηγικά συμφέροντα» ΗΠΑ και Τουρκίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, αλλά κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου αντιτίθενται σθεναρά σε αυτήν.

