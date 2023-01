Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λέσβο: νυχτερινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου”

Προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού προκαλεί το μέγεθος της νέας δόνησης, που καταγράφηκε στην διάρκεια της νύχτας.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Λέσβο.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός καταγράφηκε σήμερα στις 04:22, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 27 χιλιόμετρα βόρεια από το Σίγρι, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,7 χιλιόμετρα.

