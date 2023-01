Πολιτική

Συνάντηση Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου: “Μαύρος καπνός” για τα F-16 και γκρίνια για την Ελλάδα

Ποια μηνύματα έστειλαν οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Επίθεση του Τούρκου Υπ. Εξωτερικών στον ομόλογο του των ΗΠΑ για μεροληψία υπέρ της Ελλάδας.

Πιο ισορροπημένη στάση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ζήτησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ από τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, όπως ο ίδιος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε. Η απάντηση του Μπλίνκεν ήταν πως οι ΗΠΑ διατηρούν αυτή την ισορροπία.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι «η Ελλάδα στέλνει όπλα που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς και δεν έχουν “δει” μια δήλωση από τις ΗΠΑ.

Ο Μεεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ακόμη ότι έδωσε «και παραδείγματα από τις προκλήσεις της Ελλάδας», όπως ανέφερε. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία.

Για τα F-16 ανέφερε ότι ήταν ένα από τα σημαντικά θέματα της συνάντησης και πως δεν συζητήθηκαν προϋποθέσεις.

Έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δήλωση επεσήμανε ότι «έγιναν αμοιβαίες προτάσεις για να λυθούν τα θέματα που δεν μπορούσαν να λυθούν μεταξύ μας για χρόνια. Το θέμα της αγοράς νέων F-16 ήταν επίσης ένα από τα σημαντικά μας θέματα. Ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία που ακολουθεί το Κογκρέσο. Συζητήσαμε επίσης περιφερειακά θέματα. Στις διαπραγματεύσεις μας συμφωνήσαμε και για τη ενεργειακή συνεργασία. Θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας. Δηλώσαμε ότι το θέμα των F-16 είναι σημαντικό όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ».

Για τη συμμετοχή της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Υπουργός είπε «περιμένουμε συγκεκριμένα βήματα, η Σουηδία είναι στην αρχή του δρόμου. Ζητήσαμε την εφαρμογή των θεμάτων που βρίσκονται στην τριπλή συμφωνία».

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός είπε «εδώ, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για θέματα που σχετίζονται με το YPG/PKK». «Συζητήσαμε επίσης την τελευταία κατάσταση στη Συρία. Μιλήσαμε για τα θέματα που σχετίζονται με τις αγορές βίζας των πολιτών μας», ανέφερε.

Για τον διάδρομο για τα σιτηρά, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε «ανταλλάξαμε επίσης απόψεις σχετικά με την κατάσταση για τον διάδρομο σιτηρών στην Ουκρανία και την τελευταία κατάσταση του πόλεμο». «Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά περιφερειακά και διεθνή θέματα. Χαίρομαι που οι απόψεις μας συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό. Κάλεσα τον Μπλίνκεν στην Τουρκία».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε «υπογράψαμε μια τριμερή συνθήκη σχετικά με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι ξεκάθαρα. Δεν συζητήθηκε καμιά προϋπόθεση για τα F-16. Είπαμε ότι αυτά δεν σχετίζονται και πρέπει να εξηγηθεί αυτό στο Κογκρέσο. Εάν η διοίκηση (των ΗΠΑ) παραμείνει σταθερή απέναντι στις διαδικασίες μπλοκαρίσματος διάφορων μελών του Κογκρέσου, αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Είπαμε, ‘στο Κογκρέσο φαίνονται οι δηλώσεις του Μενέντεζ, εάν η διοίκηση είναι αποφασισμένη, αυτό θα λυθεί’».

Ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας: «Είπαμε ότι η ισορροπία στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία-Ελλάδα έχει χαλάσει υπέρ τους. Ήραν τις κυρώσεις επί της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Βλέπουμε ότι η ισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχει χαλάσει στην πράξη. Δεν μιλώ μόνο για τη διαδικασία αγοράς των F-16. Η Ελλάδα στέλνει όπλα που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ στα αποστρατικοποιημένα νησιά, δεν έχουμε δει δήλωση από τις ΗΠΑ. Λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν ισορροπημένη στάση σε αυτές τις σχέσεις. Ο Μπλίνκεν είπε ‘Διατηρούμε αυτήν την ισορροπία’».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε και ότι «είμαστε μια χώρα που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, αλλά έχουμε δει και την ελληνική εκστρατεία κατά της αγοράς του F-35 από την Τουρκία. Είδαμε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενεργήσουν πιο ισορροπημένα. Δώσαμε και παραδείγματα από τις προκλήσεις της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Τουρκίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «όποια διοίκηση κι αν έρθει, έχουμε κάνει ειλικρινή βήματα ως Τουρκία. Μερικές από τις συνεντεύξεις του Μπάιντεν ήρθαν στο φως ενώ ερχόταν στην κυβέρνηση. Στην εποχή του Τραμπ, οι προσωπικές σχέσεις ήταν καλές, αλλά υπήρχαν κυρώσεις εκείνη την εποχή. Λαμβάνουμε μέτρα για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας κατά την εποχή του Μπάιντεν».

«Μαύρος καπνός» για τα F-16

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο ανταποκριτής του σταθμού στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, δεν υπήρξε συμφωνία για την πώληση F-16 στην Τουρκία, αλλά αντιθέτως φαίνεται ότι παραμένουν στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που δεν αφήνουν να ανάψει «πράσινο φως» στις ΗΠΑ για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών αυτού του τύπου στην Τουρκία.

«Έχουμε διαφορές, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ουάσινγκτον, ο Μπλίνκεν είπε: «Οι χώρες μας εργάζονται σε κρίσιμα ζητήματα και συνεχίζουν να εργάζονται ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εξαιρετική προσπάθεια της Τουρκίας στον διάδρομο των σιτηρών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βοηθάει στην εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Προκειμένου να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, θα συζητήσουμε την εφαρμογή του Μηχανισμού Τουρκίας - ΗΠΑ. Θα εξετάσουμε διάφορα εμπόδια. Μπορεί να είμαστε στενοί σύμμαχοι και συνεργάτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε διαφορές απόψεων. Ως Σύμμαχοι, εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα».

Πριν από την συνάντηση, ο Τσαβούσογλου δεν είχε κρύψει την αισιοδοξία του ότι η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει την πώληση F-16 στην Άγκυρα, επικαλούμενος τα «κοινά στρατηγικά συμφέροντα» ΗΠΑ και Τουρκίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, αλλά κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου αντιτίθενται σθεναρά σε αυτήν.

