Θιβέτ: Χιονοστιβάδα σκότωσε επιβάτες αυτοκινήτων

Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των αγνοουμένων από τη χιονοστιβάδα που εγκλώβισε αυτοκίνητα σε μια σήραγγα.

Χιονοστιβάδα στα βουνά του Θιβέτ παρέσυρε οκτώ ανθρώπους, οι οποίοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η χιονοστιβάδα σχηματίστηκε στην έξοδο μιας σήραγγας σε δρόμο που συνδέει την πόλη Νιινγκτσί, στην κομητεία Μεντόγκ, με την κομητεία Μαϊνλίνγκ στο νοτιοανατολικό Θιβέτ.

Τα θύματα παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους εξαιτίας της χιονοστιβάδας, όπως διευκρίνισαν οι δημοτικοί αξιωματούχοι της Νιινγκτσί, τοποθεσίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.040 μέτρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης για όσους αγνοούνται. Ο αριθμός των αγνοουμένων στο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης είναι αδιευκρίνιστος.

Το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων έστειλε σήμερα κλιμάκιο στο Θιβέτ και ζήτησε να γίνουν προσπάθειες διάσωσης ευρείας κλίμακας. Ζήτησε επίσης να εξακριβωθεί πόσοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times.

Οι χιονοστιβάδες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στα Ιμαλάια. Τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν σχηματίστηκε χιονοστιβάδα στο όρος Ντροπαντί κα Ντάντα-ΙΙ στο βόρειο κρατίδιο Ουταραχάντ.

